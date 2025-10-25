Energie Cotttbus: „Für unsere Art Fußball nicht förderlich.“

Kaum Torchancen auf beiden Seiten - Offensivfußball erst im Verlauf der ersten Halbzeit

Die ersten Spielminuten der Begegnung verliefen fast ereignislos, da keine gefährlichen Angriffe auf beiden Seiten stattfanden. Oder es fehlte eben an der Feinabstimmung, als zum Beispiel Henry Rorig in den Strafraum flankte, aber alle seine Mitspieler den Ball verpassten (8.). So wurden die Gäste als Erstes gefährlich. Der Innenverteidiger Semi Belkahia brachte einen Kopfball auf den Kasten von Marius Funk, welcher aber knapp über den Querbalken flog (18.).



Kurz danach kam Energie durch eine Flanke zur ersten guten Torchance. Jedoch kam der Kopfball von Erik Engelhardt zu zentral auf das Gehäuse von Tom Opitz, der den Ball ohne Probleme aufgenommen hat (20.). Doch dann eröffnete Energie den Torreigen. Tolcay Cigerci bediente Jannis Boziaris mit einem Steilpass, der anschließend mit einem Dribbling durchstartete. Im Strafraum vollzog er eine Finte, und traf anschließend zum 1:0 (24.). Nach etwas Leerlauf folgte dann das 2:0. Nach einem Eckball für Havelse verschätzten sich die Gäste bei der Ballannahme. So konnte sich Erik Engelhardt mit dem Ball auf die Reise begeben. Dabei ließ er einen Gegenspieler ins Leere laufen, dann zog er vor dem Strafraum ab, und traf ins linke untere Eck (34.).



Der Zwei-Tore-Vorsprung sollte für die Wollitz-Elf nicht lange Bestand haben. Zwar schien der FCE alles im Griff zu haben, jedoch landete ein Klärungsversuch von Schlussmann Marius Funk bei Robin Müller, der aus gut 20 Metern den Ball auf das Tor brachte, und zum 1:2-Anschlusstreffer ins leere Tor traf (45.).

Mutige Gäste und wildes Abenteuer in der Nachspielzeit

In der ersten Phase des zweiten Abschnitts hatten die Gastgeber zwar eine gute Spielkontrolle, gaben diese aber aus der Hand, als man sich zunehmend Ballverluste im Mittelfeld leistete. Es gab jedoch immer wieder diese gewissen Momente, die das Geschehen in eine andere Richtung lenkten. So schaltete Lukas Michelbrink im Mittelfeld schnell, um anschließend Jannis Boziaris mit einem Pass in die Tiefe in Szene zu bringen. J. Boziaris zog in den halbrechten Strafraum und ließ Schlussmann Tom Opitz mit dem 3:1 keine Möglichkeit zur Abwehr (60.).



In einer anderen Szene scheiterte John Posselt an Energies Schlussmann M. Funk, als er zuerst zwei Gegenspieler abschütteln konnte, aber anschließend aus spitzem Winkel am Keeper scheiterte (66.). Besser lief es dann im darauffolgenden Angriff, als Marko Ilic über der linken Flanke den im Strafraum befindlichen Lorenzo Paldino bediente, der zum Flugkopfball ansetzte und dann im Fünfmeterraum zum 2:3-Anschlusstreffer vollendete (75.). Die Entscheidung zum 4:2 verpasste Tolcay Cigerci, als er mit seinem Schuss am linken Pfosten scheiterte (86.).



So musste eine Einzelleistung zum 4:2 her. Justin Butler prüfte Schlussmann T. Opitz, der nur nur Seite abwehren konnte. T. Cigerci stand goldrichtig, eroberte den Ball, und staubte zum erneuten Zwei-Tore-Vorsprung ab (90.+6). Doch die Gäste kamen erneut auf einen Treffer heran. Nach einem Freistoß kam L. Paldino durch eine Vorlage von Leon Sommer an den Ball, und traf aus Nahdistanz zum 3:4 aus Havelser Sicht.



___

Die Stimmen zum Spiel:



Pele Wollitz: „Wir haben bereits mit dem Ball schlecht begonnen. Dann waren wir gegen den Ball nicht präsent genug. Dann ist es für unsere Art, Fußball zu spielen, nicht förderlich, weil wir dadurch keinen Rhythmus haben. Ich denke, dass schon allein diese drei Gegentore in der Entstehung wie auch in der Art und Weise eigentlich für das heutige Spiel aussagekräftige Informationen gegeben haben. Wir haben mehr Arbeit und Themen, als viele glauben. Deswegen gilt es, die nächsten Stunden kluge Entscheidungen zu treffen, um voranzukommen.“



Samir Ferchichi: „Aufgrund der Tabellensituation war es auf dem Papier eine klare Sache. Wir wissen um unsere Stärken, und um die Stärken von Energie Cottbus. So spielten wir mutig auf und wollten hoch pressen und Ballgewinne haben. Wir wollten im Zentrum Zugriff haben, was uns in vielen Phasen des Spiels hervorragend gelungen ist. Zwar gerieten wir mit 0:1 in Rückstand, aber schlussendlich haben wir die Spielkontrolle nicht komplett abgegeben. Meines Erachtens fanden wir gute Lösungen, um in das letzte Drittel zu gelangen. Durch zwei individuelle Fehler gehen wir 0:2 und 1:3 in Rückstand, die für uns dann schwierig waren wieder aufzufangen. Ich bin auf den Auftritt meiner Mannschaft stolz, den wir hier heute hingelegt haben. Aus meiner Sicht ist Energie Cottbus eine absolute Spitzenmannschaft, die Präsenz und Wucht besitzt. Sie haben einen Plan, wie man Fußball spielen möchte. Dennoch müssen wir uns hinterfragen, und müssen schauen, warum wir diese Spiele verlieren.“



___

Fazit: In der Anfangsphase der Begegnung sah es lange nach einem Leerlauf aus, da Energie einiges an Zeit benötigte, um richtig in das Spiel zu finden. Mit gut durchdachten Angriffen und Abstauberqualitäten stellte man die Offensivkraft mehrmals unter Beweis. Die Unkonzentriertheiten in der Abwehr und die daraus gefolgten Gegentore müssen erneut analysiert werden, damit man sich im Verlauf der Spielzeit nicht so oft um den verdienten Lohn bringt.