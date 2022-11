Endlich ersten Sieg landen 1.FC Saarbrücken: B-Junioren wollen Entwicklung belohnen

Am kommenden Samstag (11 Uhr, FC-sportfeld, Camphauser Str.) wollen die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg endlich den ersten Saisonsieg einfahren. "Wir waren in Karlsruhe nahe dran, hatten einen Lattenschuss und weitere Möglichkeiten und mussten uns dann doch geschlagen geben. Wir sind jetzt einfach mal dran mit dem ersten Sieg. Sicher haben sie einen großen Namen, aber das zählt für uns im Spiel nicht, wir wollen gegen sie so couragiert auftreten wie zuletzt in Karlsruhe und dann hoffentlich auch mal selbst den Lohn zu ernten", sagt FCS-U17-Trainer Matthias Malter am Donnerstag. In seinem Team gibt es noch einige ausfälle, so hat sich Arthur Dos Santos Reis, nachdem er eine Sperre abgesessen hat, nun verletzt und fällt wegen Knieproblemen Fabian Weber kommt zurück in den Kader, Gradi Ndombele brauch noch etwas, es bleibt die Hoffnung, ihn nach der nun folgenden zweiwöchigen Pause einzusetzen. Flori Marulli fällt nach Kreuzbandriss weiter aus.