Eltern äußern schwere Vorwürfe an NLZ der SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Die Eltern mehrere NLZ-Spieler haben einen offenen Brief an die Vorstädter, den BFV und DFB verschickt. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Diese Vorwürfe haben es in sich. In einem offenen Brief prangern mehrere Eltern von Spielern aus dem Hachinger NLZ die dortigen Strukturen an.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching kämpft nach dem Abstieg aus der 3. Liga an verschiedenen Fronten. Die Mannschaft wurde für die Regionalliga runderneuert. Außerdem will der Klub aus der Münchner Vorstadt weiterhin das Stadion von der Gemeinde kaufen. Seit Donnerstag kommt eine weitere Baustelle dazu. In einem offenen Brief prangern Eltern von Spielern aus dem Hachinger NLZ die dortigen Missstände an. SpVgg Unterhaching kündigt Stellungnahme auf Brandbrief an

Nach Informationen von Münchner Merkur, tz und Fussball Vorort/FuPa Oberbayern war insgesamt mindestens acht Eltern bekannt, dass dieser „Brandbrief“ verschickt wird. Diese hegen die Hoffnung, dass sich die Zustände grundlegend verbessern. Einerseits, dass von den vom DFB ausgeschütteten Geldern auch etwas im Jugendbereich ankommt, andrerseits, dass sich der Umgang mit Talenten, die aussortiert werden, ändert. Die Spielvereinigung hat die Vorwürfe der Eltern zur Kenntnis genommen, die Vorgänge zunächst intern prüfen lassen und eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, die unserer Redaktion vorliegt. In dieser zeigte sich die Leitung des NLZ in Person von Thomas Schmeizl, in enger Absprache mit Präsident Manfred Schwabl, sehr einsichtig und betonte: „Uns ist bewusst, dass wir hier Nachholbedarf haben“. (Anm. d. Red.: Die ausführliche Stellungnahme der SpVgg Unterhaching folgt in Kürze.)