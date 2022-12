Elf der Hinrunde in Bezirksliga Nord: Torgefährliche Verteidiger und zwei überragende Stürmer Neun verschiedene Teams vertreten

Komplettiert wird das Abwehrtrio durch Daniel Spies. Der Kapitän des SV Manching spielt eine gute Saison und trägt gut zur stabilen Defensive des SVM bei. Zwar rangiert das Team von Trainer Fabian Reichenberger nur auf Rang acht, an der Defensive liegt es aber nicht – der SV Manching kassierte die viertwenigsten Gegentreffer der Liga. Auch der Kapitän konnte sich in die Torschützenliste einmal eintragen, ein Tor vorbereiten und hat sich mit drei Nominierungen für die Elf der Woche einen Platz in dieser Vorrunden-Elf verdient.

Ebenso torgefährlich ist der zweite Mann in der Abwehr der Hinrunde. Baran Sagiroglu vom SVN München hat sich durch seine fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Vorlagen) ebenso einen Platz in der Topelf verdient. In allen Saisonspielen stand er auf dem Platz –dreimal wurde der Verteidiger für die Elf des Spieltags nominiert. Auch der SVN München ist in der unteren Tabellenhälfte zu finden – 24 Punkte und Rang 10 ist die Lage in der Winterpause.

Der Verteidiger mit den meisten Nominierungen für die „Elf der Woche“ ist Leon Hagen vom TSV Rohrbach. Fünfmal schaffte er den Sprung in die Elf des Spieltags – und das, obwohl Hagen mit seiner Mannschaft auf Tabellenplatz zwölf und damit nur einen Rang über dem roten Strich steht. Der 25-Jährige ist nicht nur für die Abwehr enorm wichtig, der Verteidiger ist auch torgefährlich: Zwei Tore erzielte er in der aktuellen Spielzeit, zwei weitere legte er auf.

Die Position des Torwarts in der Topelf bekommt Stefan Fängewisch. Mit der SpVgg Kammerberg steht er derzeit auf Tabellenplatz fünf, der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt allerdings elf Punkte. Der Schlussmann ist mit Sicherheit nicht an der Punktedifferenz nach oben hin Schuld, durch seine Paraden kassierte die SpVgg die viertwenigsten Gegentreffer der Liga. Fängewisch stand in 14 Spielen für den Bezirksligisten zwischen den Pfosten und spielte dabei sechsmal zu null. Mit fünf Nominierungen für die Elf der Woche ist Stefan Fängewisch euer Torwart der Hinrunde.

Nach dem Faktencheck des vergangenen Halbjahres folgt nun die „Elf der Hinrunde“. An der Spitze gib es einen Dreikampf zwischen dem SV Nord Lerchenau, der SpVgg Feldmoching und dem FSV Pfaffenhofen, der derzeit zwei Punkte Vorsprung auf die beiden anderen Mannschaften hat. Doch wer schaffte es in eure Top-Elf?

Oberbayern – 18 Spieltage wurden in der Bezirksliga Nord gespielt, jetzt sind die Mannschaften in der Winterpause. Für die meisten Teams stehen noch zwölf Spiele aus, einzig der SV Manching und der TSV Rohrbach haben noch eine Partie mehr zu spielen, da die Begegnung in das neue Jahr verlegt wurde. Am 10. März 2023 eröffnen der FC Aschheim und der BC Attaching die Rest-Rückrunde.

Mittelfeld: Duo vom VfB Eichstätt II neben Wintertransfer

Und auch im Mittelfeld ist der SV Manching vertreten. Thomas Schreiner schafft es mit fünf Nominierungen in die Elf der Vorrunde. Der 29-Jährige spielte eine klasse Hinrunde und sammelte in 16 Spielen acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Assists). Der Tabellenachte wird seine Kreativität im Mittelfeld mit Sicherheit vermissen, denn Schreiner wechselt zur Rückrunde zu seinem Ex-Verein FC Grün-Weiß Ingolstadt in die Kreisklasse zurück.

Die Reserve des VfB Eichstätt ist in der Bezirksliga derzeit auf Platz sieben im Niemandsland der Tabelle. Nach unten und nach oben sind es je zehn Punkte Abstand, trotzdem haben zwei Kicker überzeugt und schaffen es in die Elf der Vorrunde. Senih Fazlji ist einer der Hoffnungsträger für die Zukunft des VfB und zeigte in der Hinrunde, dass er großes Potenzial hat. In seiner zweiten Saison im Herrenbereich schoss Fazlji in 17 Spielen vier Tore und legte drei weitere auf. Sechsmal wurde er von euch in die Elf der Woche gewählt – einmal mehr als sein Teamkollege Valentin Eichlinger. Der 23-Jährige war sogar noch besser unterwegs: Sieben Tore und vier Vorlagen konnte er in 18 Spielen sammeln und verdient sich damit ebenso wie sein Teamkollege einen Platz in der Vorrunden-Elf.

Der letzte Mittelfeldspieler ist Dominik Binder. Der 21-Jährige steht nicht nur mit seinem Verein FSV Pfaffenhofen an der Spitze der Tabelle, sondern konnte auch persönlich in dieser Saison einige Scorerpunkte sammeln. Der Mittelfeldmann netzte in 16 Spielen zehnmal ein und bereitete neun weitere Buden vor. Wenn es so weiter geht, ist es sehr realistisch, dass er nächste Saison vielleicht schon in der Landesliga bomben darf.

Angriff: Zwei Torjäger im direkten Duell

Der FSV Pfaffenhofen steht vor allem auch wegen der Tore von Jose Maximiliano Andrade Ceballos an der Tabellenspitze. 17 Spiele, 17 Tore, acht Assists und dazu acht Nominierungen für die Elf der Woche – in der Hinrundenelf führt kein Weg an dem Torjäger vorbei. Der 35-Jährige ist aktuell der beste Torschütze der Liga und damit auch der erste Anwärter auf die 15 Kisten ERDINGER Weißbier, die auf den Gewinner der Torjägerkanone in der Bezirksliga Nord ausgeschrieben sind.

In der Liga mit der Mannschaft Zweiter, in der Torschützenliste Zweiter: Triumf Gudaci hat bis jetzt in jeder Kategorie knapp das Nachsehen – hat allerdings noch Chancen: Tabellarisch sind es zwei Punkte Rückstand, in der Torjägerliste sogar nur ein Tor. Der Neuzugang der SpVgg Feldmoching hat sich natürlich mit acht Nominierungen trotzdem einen Platz in der Vorrunden-Elf verdient und will in der Rückrunde an Ceballos vorbeiziehen – am besten in beiden Kategorien.

Komplettiert wird der Sturm von der Nummer neun des FC Aschheim. Alessandro De Marco kam durch kleinere Verletzungen zwar nur 13 Mal zum Einsatz, glänzt aber trotzdem – vier Tore, dazu sieben Vorlagen und drei Nominierungen für die Elf der Woche bringen nicht nur den FC Aschheim auf Rang sechs, sondern auch den 25-Jährigen in die Elf der Hinrunde in der Bezirksliga Nord.

Wie kommt die Elf des Jahres zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (Thomas Jank)