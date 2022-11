Eintracht Neuenkirchen auf Trainersuche Viktor Tews wird nach zwei Jahren seine Trainertätigkeit in Neuenkirchen aufgeben.

Nach zwei durchaus erfolgreichen Spielzeiten will Viktor Tews kürzer treten und sich zunächst von der Seitenlinie verabschieden: "Ich will mich einfach wieder mehr meinen Kindern und der Familie widmen" ist ein absolut nachvollziehbarer Grund, der den Coach zur Beendigung seines Engagements in Neuenkirchen bewegt hat.

Der Verein könne sich nun in aller Ruhe nach einem Nachfolger umsehen. „Für mich ist es wichtig, dass es einen guten Übergang gibt“. Bis zum Sommer will er alles daran setzen sein Team in der Kreisliga zu halten, der 5:1 Sieg am Wochenende gegen Ligaprimus TuS Berge war ein klares Signal.