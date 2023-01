Einheit Wernigerode startet mit anderthalb Zugängen in die Rückrunde Oberliga Süd +++ Neben Neuzugang Dimitar Milushev kehrt auch Vinicius Sandri Kuffner zurück

„Wir haben einen klassischen Mittelstürmer geholt. Vorher hatten wir in dieser Saison so einen Typen nicht im Kader“, erklärt Dirk Rühr, Sportlicher Leiter des FC Einheit, den Transfer des Bulgaren, dessen Abgang aus Halberstadt schon seit einigen Wochen feststand. In sieben Regionalliga-Einsätzen konnte sich der 24-Jährige für die Germanen zwar nicht in die Torschützenliste eintragen, dafür überzeugte er in Wernigerode im Probetraining sowie in den Testspielen. Nun kann Milushev auch in Pflichtspielen für die Hasseröder auf Torejagd gehen. Zum Spielerprofil:

>> Dimitar Milushev

Neben dem externen Neuzugang gibt es für den FC Einheit aber auch einen zweiten, gefühlten Zugang: Nach langer Verletzung ist Vinicius Sandri Kuffner zurück. Aufgrund eines Meniskusschadens hatte der 23-Jährige seit Mai kein Spiel mehr bestreiten können. Nun ist der Brasilianer, der in der Vorsaison 19 Mal zum Einsatz kam, wieder fit und stellt eine weitere Option für das neue Trainerteam aus Hannes Deicke und Sven Hahmann dar. Zum Spielerprofil:

>> Vinicius Sandri Kuffner