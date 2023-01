VfB Germania Halberstadt präsentiert ersten Neuzugang des Winters Regionalliga Nordost +++ Von der Reserve von Hannover 96 kommt Fynn Kleeschätzky +++ Drei Akteure können gehen

"Wir sehen es als ein großes Lob, dass sich Fynn für uns entschieden hat, weil wir wissen, dass auch andere Vereine an ihn dran gewesen sind", erklärt der Sportliche Leiter Tom Lieberam. Kleeschätzky, dessen Vater Peter für den VfL Wolfsburg in mehr als 100 Erst- und Zweitliga-Partien auflief, soll die Halberstädter Defensive verstärken. "Er ist groß, kräftig und zweikampfstark. Das sind wichtige Attribute in der Regionalliga", unterstreicht Lieberam. "Wir sind dankbar, dass die Gespräche mit seinem Berater und Hannover 96 so zielführend gewesen sind." Zum Spielerprofil:

>> Fynn Kleeschätzky

Während der erste Neuzugang damit feststeht, werden drei Akteure in der Rückrunde nicht mehr für den VfB Germania auflaufen. Mit den Franzosen Julien Masson (zehn Spiele, ein Tor) sowie Jessim Jallot (acht Spiele, ein Tor) und dem Bulgaren Dimitar Milushev (sieben Spiele, kein Tor) sollen sich die Wege im Einvernehmen trennen. Zu den Spielerprofilen:

>> Julien Masson

>> Jessim Jallot