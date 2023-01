Eine Herkulesaufgabe Landesliga Rhein-Neckar +++ Dem SV Treschklingen kann nur noch ein Wunder den Klassenerhalt bescheren +++ Trainingsauftakt am Sonntag

Versuchen werden sie es trotzdem beim amtierenden Sinsheimer Kreisliga-Meister. Der Trainingsauftakt am Sonntag muss aufgrund der Witterungsverhältnisse in die Halle oder auf die Feldwege rund um das Dorf gelegt werden. "Stand jetzt können wir leider nicht auf den Rasen", so Susan. Dies ist eine Voraussetzung, die nicht neu ist. Mit nur einem Rasenspielfeld steht der SVT dauerhaft vor diesem Problem in den Wintervorbereitungen.

Der Trainer ist entsprechend vorsichtig was etwaige Kampfansagen betrifft. "Aufgrund der vielen Abgänge von teilweise wichtigen Spielern, wäre es bereits ein sehr gutes Ergebnis, wenn wir die Punkteausbeute aus der Vorrunde toppen würden", sagt Ali Susan. Der 37-jährige Spielertrainer hat in seiner mittlerweile zwölften Saison in Treschklingen keine beneidenswerte Aufgabe. Mit dem bevorstehenden Abstieg ist es schwierig die Motivation hochzuhalten.

Bei all den negativen Voraussetzungen will trotzdem niemand den Kopf in den Sand stecken. "Die Vereinsverantwortlichen und auch ich sehen es so, dass wir uns in der Vorrunde in Anbetracht unserer Möglichkeiten ordentlich geschlagen haben", sagt Susan. In der Tat endeten viele Partien nur knapp zu Ungunsten der Treschklinger. So auch die letzten vier Spiele vor der Winterpause, die allesamt mit jeweils nur einen Tor Unterschied verlorengingen. Statt acht könnten sie mit ein wenig Glück auch zwölf oder mehr Punkte haben. In Summe betrachtet mein Susan: "Es gab in den vergangenen Jahren Sinsheimer Landesliga-Vertreter, die besser aber auch schlechter dastanden als wir, oder sogar abgemeldet haben."

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, es gibt daher auch Mutmacher. So zum Beispiel die Rückkehr von Thomas Hafner. Der erfahrene 40-jährige Torhüter hat zu Rundenbeginn vor allem beim 0:0-Unentschieden gegen die Freie Turner Kirchheim brilliert, sich dann aber leider verletzt, weshalb er auf lediglich sechs Einsätze bis dato gekommen ist. Im weiteren Verlauf der Vorrunde verschärfte sich das Torhüterproblem so sehr, dass in drei Begegnungen sogar ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste. "In jenen drei Spielen haben wir aber nur fünf Gegentore bekommen", zählt Susan auf. Der Coach ist dennoch sehr glücklich über Hafner Rückkehr und sagt: "Momentan sieht es sehr gut bei ihm aus und ich hoffe, dass er uns bis zum Rundenende verletzungsfrei zur Verfügung stehen wird."

Um sich bestmöglich auf den anspruchsvollen Auftakt am 5. März gegen das Spitzenteam FC Türkspor Mannheim vorzubereiten, sind vier Testspiele anberaumt. Das erste davon steigt am Sonntag beim SV Schluchtern aus der Bezirksliga Unterland. Es folgen weiterhin ausschließlich Gegner aus der Bezirksliga mit der SG Stetten-Kleingartach, dem TSV Ellhofen sowie dem FC Union Heilbronn.