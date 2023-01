Eine durchwachsenen Hinrunde liegt hinter dem SV Lützel-Wiebelsbach Der Sportverein im Winter-TÜV: Schwer in die Saison gefunden, aber mit Sieg gegen die Übermannschaft der Liga

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Hinrunde kann man definitiv als durchwachsen sehen. Ein eher schwacher Start, mit vielen verletzen und Urlaubern, die dadurch fehlenden Automatismen innerhalb der Mannschaft spiegelten auch die Ergebnisse wieder. Mit Sicherheit ein Höhepunkt der Hinserie der Heimsieg gegen die bis dahin ungeschlagene Übermannschaft der Liga den SV Hummetroth. Auf dieses hoch folgte dann wieder ein kleines Loch. Gegen Ende der Hinserie konnte man dann aber eine kleine Serie von 5 Siegen in Folge feiern.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Die Meisterschaft wird sich wohl der SV Hummetroth sichern. Aber die Verfolger Dieburg und Groß-Bieberau werden alles in die Waagschale werfen, um dies zu Verhindern.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Mit Hakan Gülbas von der SG Sandbach haben wir einen guten und erfahrenen Innenverteidiger dazugewonnen. Er wird sich mit Sicherheit gut in die Truppe integrieren.

Zum Winter-TÜV: In diesem Format geben wir bei den Vereinen der Region einen Überblick, wie die Situation in der Winterpause ist. Ihr wollt auch euer Status-Update geben? Dann schickt eine Mail an fupa@vrm.de und nehmt zu den vier fett markierten Fragen Stellung. Wir veröffentlichen diese dann auf unserer Seite.