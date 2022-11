Eine Chance für Paura bei Ratingen 04/19 Die Rechtsverteidiger-Position ist derzeit vakant beim Fußball-Oberligisten, der die erstarkten Sportfreunde Baumberg empfängt.

Am vergangenen Sonntag verließ Bo Lasse Henrichs den Sportplatz des TVD Velbert, wo sein Oberligist Ratingen 04/19 gerade mit 1:4 verloren hatte. Ein Grund für die erste Niederlage nach zuvor sieben ungeschlagenen Spielen war die Rote Karte, die sich Simon Busch nach 36 Minuten eingehandelt hatte: Beim Stand von 1:1 war er klar gefoult worden, Schiedsrichterin Jennifer Groß Weege hatte das anders bewertet, Busch ihr daraufhin Blindheit attestiert – das hat nun eine Sperre von vier Meisterschaftsspielen zur Folge. Henrichs, der die Saison bei 04/19 als Stamm-Rechtsverteidiger begonnen hatte, ist zwar nach seinem Mittelfußbruch – verursacht durch ein rüdes Foul am dritten Spieltag bei ETB Schwarz-Weiß Essen – inzwischen nicht mehr auf Krücken unterwegs, aber noch keine Option für eine Rückkehr. „Das reicht leider noch nicht“, sagte er auf Anfrage unserer Redaktion.

Einen Tag später, am Montag, ergab eine MRT-Untersuchung bei ihm immerhin, dass im Fuß wieder alles so zusammengewachsen ist, wie die Natur es ursprünglich vorgesehen hatte. Seither befindet sich Henrichs im Aufbautraining, betreut von Co-Trainer Christian Schütz. Dessen Chef Martin Hasenpflug sagt: „Ich hoffe, dass Bo somit zur Rückrunden-Vorbereitung wieder im Einsatz ist.“ Bis dahin hat 04/19 allerdings noch acht Ligaspiele, angefangen mit der Heimpartie am Sonntag ab 15 Uhr gegen die Sportfreunde Baumberg, von denen also Busch die Hälfte verpasst. Dabei war der 23-Jährige richtig gut drauf, seit er die Rechtsverteidiger-Position von Henrichs übernommen hatte: Vier Tore und drei Vorlagen stehen bei ihm zu Buche.

Die Außenverteidiger nehmen im System von 04/19 eine wichtige Doppelrolle ein, neben den defensiven Aufgaben schalten sie sich immer wieder in die Offensive ein. So hat Linksverteidiger Ali Can Ilbay auch schon drei Tore und vier Vorlagen beisammen – 14 Scorerpunkte von zwei Außenverteidigern belegen die Offensivkraft aus allen Mannschaftsteilen, durch die die Ratinger mit 38 Toren auch die meisten der gesamten Liga geschossen haben. Trotz der Ausfälle von Henrichs und nun Busch gibt sich Hasenpflug gelassen: „Wir haben mit Luca Paura noch einen gelernten Rechtsverteidiger im Kader und dazu den einen oder anderen, der das auch spielen kann. Ich warte das Abschlusstraining ab, mache mir da aber keine Sorgen.“

In Velbert wurde Paura bereits in der Schlussviertelstunde beim Stand von 1:3 eingewechselt. „Wer auch immer jetzt die Position übernimmt, ist nicht so im Spielrhythmus. Da kann man nicht erwarten, dass derjenige direkt Bäume ausreißt. Da muss dann von den anderen Positionen mehr kommen“, formuliert Hasenpflug. Tatsächlich muss vom ganzen Team mehr kommen als in der zweiten Halbzeit beim TVD, als sich die Ratinger doch recht wenig wehrten. Und so fordert der Trainer: „Egal, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist: Wenn man 1:4 verloren hat, hat man etwas wiedergutzumachen. Das ist auch unser Ziel für Sonntag: Da drei Punkte einzusammeln und wieder einen positiven Trend einzuläuten.“

Allerdings ist der Gegner gerade sehr gut unterwegs: 5:0 gegen Hamborn, 4:1 in Kray, 3:1 im Derby gegen Monheim lauten die jüngsten drei Ergebnisse der Sportfreunde, die sich so nach einem schwächeren Saisonstart auf Rang neun vorgeschoben haben. „Das ist ähnlich wie letzte Saison: Da ist Baumberg auch nicht gut gestartet, hat das Feld aber dann von hinten aufgeräumt und ist noch Vierter geworden“, erinnert Hasenpflug, der mit 04/19 als aktueller Tabellendritter weiter Kontakt zum Spitzenduo SSVg Velbert und KFC Uerdingen hat.

Diese Position wollen die Ratinger natürlich mindestens bis zu den Spielen gegen diese Konkurrenten – Anfang Dezember geht es erst nach Uerdingen, dann kommt die SSVg – halten, und dafür brauchen sie Punkte. Das dürfte gegen die Sportfreunde aber nicht einfach werden. „Sie haben einen Top-Kader mit Kosi Saka, Baris Sarikaya oder Robin Hömig. Sie gehören spielerisch im Offensivbereich zu den besten Mannschaften der Liga“, findet Hasenpflug.

Sein Pendant, Salah El Halimi, hatte seinerseits die 04/19-Offensive als eine der stärksten geadelt, Hasenpflug entgegnet: „Das ist doch normal, das in einem Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden, jeder den anderen stark redet. Aber es stimmt: Wir haben auch eine gute Offensive, da will ich mich nicht beklagen.“ In der Vorsaison gewann 04/19 in einem wirklich spektakulären Spiel 4:2 in Baumberg und trennte sich später daheim nicht minder torreich 3:3 in Ratingen. 31:24 lautet die Torbilanz aus 04/19-Sicht in 16 Duellen mit Baumberg, im Schnitt fallen in diesen Spielen also 3,25 Tore – nur Partien gegen den VfB Hilden (33:30 in 17 – 3,7), den TSV Meerbusch (31:25 in 17 – 3,3) und ETB Schwarz-Weiß Essen (48:27 in 23 – 3,26) waren torreicher in der Ratinger Historie. Hasenpflug: „Bei uns ist immer etwas los, es lohnt sich immer, vorbeizukommen.“ Diesen Sonntag vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als sonst.