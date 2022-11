Einbahnstraße unter dem Bahndamm Bezirksliga: Beim 5:1-Erfolg von Rot-Weiß Wittlich bei der SG Saartal hatte der Spitzenreiter die Partie über 90 Minuten im Griff. VIDEOINTERVIEW

Nur eine Woche nach dem ersten doppelten Punktverlust in dieser Saison beim 0:0 gegen Aufsteiger SV Zewen hat Tabellenführer Rot-Weiß Wittlich eine deutliche Antwort auf den ersten gefühlten „Rückschlag“ des Top-Favoriten der Bezirksliga gegeben. Beim 5:1-(3:1)-Erfolg am Samstagabend unter dem Flutlicht am Schodener Bahndamm war die Elf von Trainer Kalle Gräfen über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Während sein Gegenüber Heiko Niederweis den Erfolg des Gegners auch in dieser Höhe anerkannte und auf die Rückkehr etlicher Verletzter für das Derby kommende Woche in Konz hofft, zeigt sich Rot-Weiß gewappnet für die kommenden Aufgaben.

Partien unter Flutlicht in Schoden haben eigentlich immer ihren ganz besonderen Reiz und sind von großen Emotionen geprägt. Wenn aber, wie am Samstagabend, sich ein Großteil der Zuschauer schon Mitte der zweiten Halbzeit auf und davon gemacht oder sich in Richtung der Bier- und Essensstände verzogen hatte, dann zeugt das von einem Spiel, das nicht gerade von großer Ausgeglichenheit und Spannung gezeichnet ist. Und wenn dann auch noch der Torwart der heimischen Mannschaft trotz fünf Gegentreffern der mit Abstand beste Spieler seiner Farben war, dann ist dem eigentlich nichts hinzu zu fügen.

