Ein Quartett kämpft gegen das Abrutschen Die Fußball-Bezirksligisten im Wintercheck, Teil 2: So ist die Lage im Ruwertal, in Schillingen, Zewen und Lüxem.

SG Ruwertal (12. Tabellenplatz/19 Punkte aus 16 Spielen/22:29 Tore)

Ausgangslage: Nach nur zwei Zählern aus den ersten drei Partien gab es im Ruwertal bereits den ersten Trainerwechsel der Saison. Der vom Trier-Saarburger A-Ligisten FSV Tarforst II gekommene Daniel Will musste schon wieder gehen. Mit Benjamin Leis wurde sein Vorgänger auch sein Nachfolger. Im Anschluss daran holte der 34-Jährige mit der SG noch 17 Zähler. „Mit der Punkteausbeute bin ich nicht zufrieden. Gegen Ende der Hinrunde habe ich aber eine deutliche Leistungssteigerung ausgemacht“, sagt Leis. Ziel für das Frühjahr sei, den „Klassenerhalt zu fixieren und bei guter Entwicklung und Ausschöpfung aller Potenziale einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Mit einem starken Kader und einer positiven Mentalität sollte das möglich sein“.

Personal: Von einer langwierigen Schambeinentzündung genesen ist Jannis Hoffmann. Mit ähnlichen Problemen kämpfen Benedikt Bernarding (im Aufbautraining) und Fabian Regel, der bis zum Saisonende ausfällt. Das trifft auch auf Ruben Herres zu, der nach einem Arbeitsunfall an einer komplizierten Armverletzung laboriert. Leis steht definitiv auch in der neuen Saison an der Seitenlinie der Ruwertaler. „Doch wir müssen uns nach einem neuen Co-Trainer umsehen, denn Detlef Wackerhage wird am Saisonende aufhören. Die Gespräche laufen“, berichtet Leis.

Tests: Seit Mitte Januar läuft die Vorbereitung. Das erste Testspiel wurde beim A-Ligisten VfL Trier mit 2:3 verloren. Weitere Vorbereitungspartien gibt es beim SV Trier-Irsch (Sonntag, 15 Uhr), beim FC Hochwald Zerf, bei der FSG Ehrang/Pfalzel und gegen die DJK Pluwig-Gusterath. Das erste Punktspiel steigt am Samstag, den 25. Februar, 18 Uhr, beim Tabellendritten SV Schleid.

TuS Schillingen (11. Platz, 21 Punkte aus 17 Spielen/31:46 Tore)

Ausgangslage: Hopp oder Top heißt es bei den Hochwäldern: Sieben Erfolgen stehen zehn Niederlagen gegenüber. Unentschieden wurde bislang noch nicht gespielt. Nach einem guten Saisonstart ging dem Team zuletzt die Luft aus. Bemerkenswerten Ergebnissen (7:2 gegen Geisfeld, 3:0 in Konz) standen deutliche Niederlagen in Wittlich (0:8), gegen Geichlingen (1:6) oder gegen Schleid (1:5) gegenüber. „Wir haben in den direkten Duellen gegen die Kellerkinder zu wenig Punkte generiert, doch insgesamt ist das okay“, bilanziert Trainer Sascha Freytag. Oberste Priorität für den 40-Jährigen genießt ein „bestmöglicher Start nach der Winterpause, um nicht wieder in den Abstiegssog zu kommen und die Bilanz in den direkten Duellen zu verbessern“.

Personal: Freytag, der nach dann drei Jahren im Sommer geht (TV berichtete), plagen Personalsorgen. Denn neben den weiterhin verletzten oder nicht verfügbaren Maximilian Heib (Achillessehnenverletzung) und Jonas Meier fallen auch Marco Schuh (Operation am Ohr), Jan Bernheine (Prüfungsphase im Referendariat) und Christian Weber (Schambeinentzündung) längerfristig aus. Lukas Thome (berufliches Engagement in Hamburg) und Jan Zender (Aufbautraining) stehen dagegen wieder bereit. „Der Vorstand befindet sich in Gesprächen mit Kandidaten über eine Nachfolge. Nach einem Jahr Pause kann ich mir ein späteres Comeback vorstellen“, berichtet Freytag. Bereits jetzt steht fest, dass Angreifer Mark Münker den TuS im Sommer Richtung Saarland verlässt und dann beim Verbandsligisten SG Wadrill/Sitzerath spielt.

Tests: Seit dem 24. Januar befindet sich der TuS im Vorbereitungsmodus. Getestet wird auf den Kunstrasenplätzen des SV Bardenbach (heute, Mittwoch, 19 Uhr), der SG Scheuern-Steinbach, des SV Britten-Hausbach (alle Saarland) sowie beim SV Trier-Irsch. Die erste Partie 2023 steigt am Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, bei der SG Daleiden.