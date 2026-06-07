Eimsbütteler TV & SV Todesfelde feiern Regionalliga-Aufstieg

Der Eimsbütteler TV steigt in die Regionalliga auf! – Foto: Imago Images

Auch der SV Todesfelde darf feiern. Der Meister aus Schleswig-Holstein gewann parallel mit 2:0 gegen 1. FC Germania Egestorf-Langreder und sicherte sich mit sechs Punkten den zweiten Aufstiegsplatz. Für Blumenthal und Egestorf-Langreder blieb dagegen nur die Enttäuschung. Beide müssen den Traum von der Regionalliga begraben.

Der Eimsbütteler TV ist zurück in der Regionalliga Nord. Die Mannschaft von Trainer Can Timo Schultz gewann am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde mit 6:0 gegen Blumenthaler SV und machte damit den Aufstieg auf beeindruckende Weise perfekt. Nach drei Spielen steht der ETV mit drei Siegen, 15:4 Toren und neun Punkten an der Spitze der Relegationstabelle. Das ist nicht nur ein Aufstieg, sondern eine Machtdemonstration.

Eimsbütteler TV spielt perfekte Relegation

Eimsbüttel brauchte gegen Blumenthal zunächst Geduld, war aber über die gesamte Partie die reifere Mannschaft. Der entscheidende Einschnitt kam kurz vor der Pause: Dennis Brendow sah nach einem harten Foulspiel gegen Jasper Hölscher im Mittelfeld Rot (41.). Mit gestrecktem Bein war der Platzverweis kaum zu diskutieren. Blumenthal musste die komplette zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten - und der ETV nutzte diese Ausgangslage nach dem Seitenwechsel eiskalt.

Bamo Karim Mohamed eröffnete in der 56. Minute den Aufstiegsnachmittag und traf zum 1:0. Nur sechs Minuten später legte Mohamed nach und erhöhte auf 2:0 (62.). Spätestens damit war Eimsbüttel auf Kurs. Toralf Hense, der schon in der gesamten Aufstiegsrunde eine wichtige Rolle spielte, machte anschließend endgültig alles klar. Erst traf er zum 3:0 (66.), dann schnürte auch er den Doppelpack und stellte in der 77. Minute auf 4:0. Damit war der Aufstieg längst sicher, doch Eimsbüttel blieb bis in die Nachspielzeit konsequent. Tom Politz erhöhte in der 90. Minute auf 5:0 und setzte in der 90.+4 Minute mit dem 6:0 den Schlusspunkt. Der ETV spielte das Ergebnis souverän herunter und krönte eine beeindruckende Relegation. Nach dem 4:1 gegen Egestorf-Langreder und dem spektakulären 5:3 gegen Todesfelde folgte nun der Kantersieg gegen Blumenthal. Drei Spiele, drei Siege - mehr geht nicht.

Auch der SV Todesfelde jubelt

Parallel erledigte Todesfelde seine Aufgabe gegen Egestorf-Langreder. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Mats Jonathan Klüver den SVT in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Egestorf-Langreder blieb damit unter Druck, fand aber auch im dritten Relegationsspiel nicht den Weg zum ersten Punktgewinn. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Tyler Körting traf in der 90.+1 Minute zum 2:0 und machte den Aufstieg für Todesfelde endgültig perfekt. Nach dem 2:0 gegen Blumenthal zum Auftakt und der Niederlage gegen Eimsbüttel reichte dieser zweite Sieg zum Sprung in die Regionalliga Nord. Für Egestorf-Langreder endet die Runde dagegen ohne Punkt. Der niedersächsische Vertreter verlor alle drei Spiele und schließt die Tabelle mit 3:9 Toren ab.

Perfekte Runde für Eimsbüttel

Unabhängig von diesen Rechenspielen gehört der sportliche Fokus aber dem ETV. Eimsbüttel hat diese Aufstiegsrunde nicht verwaltet, sondern geprägt. Gegen Egestorf-Langreder setzte die Mannschaft mit dem 4:1 direkt ein Ausrufezeichen. Gegen Todesfelde gewann sie ein wildes Spiel mit 5:3. Gegen Blumenthal blieb sie dann klar, konsequent und seriös.

Damit kehrt Eimsbüttel nach einer starken Oberliga-Saison in die Regionalliga Nord zurück. Für eine junge, spielstarke Mannschaft ist es der nächste große Schritt. Und für den Hamburger Amateurfußball ist es ein Aufstieg, der nicht nur sportlich, sondern auch strukturell einiges bewegt.

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