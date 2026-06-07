Eimsbüttels Aufstieg verändert Hamburgs Fußball - Warten auf Havelse

Jubel beim ETV - und in Hamburg! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord ist nicht nur für den Klub selbst eine große Geschichte. Das 6:0 gegen Blumenthaler SV, mit dem der ETV eine perfekte Aufstiegsrunde mit drei Siegen aus drei Spielen abschloss, verändert auch die Lage in mehreren Hamburger Spielklassen. Die erste Kettenreaktion ist nun fix: FK Nikola Tesla hält die Klasse in der Oberliga Hamburg, und SC Wentorf steigt als bester Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga auf.

Der wichtigste direkte Effekt betrifft Nikola Tesla. Der Aufsteiger hatte die Oberliga-Saison auf Rang 15 beendet und musste lange zittern, weil die Zahl der Absteiger von den Entwicklungen oberhalb der Liga abhängig war. Durch den Aufstieg des Eimsbütteler TV ist nun klar: Tesla bleibt in der Oberliga.

Damit ist ein Teil der vielen Rechenspiele beendet. Der ETV hat seinen sportlichen Auftrag erfüllt, steigt nach einer dominanten Relegation auf und macht in der Oberliga einen Platz frei. Für andere Vereine bedeutet das Rettung oder nachträglichen Aufstieg. Gleichzeitig bleibt eine zweite, noch größere Kettenreaktion offen. Diese hängt am TSV Havelse - und an der Entscheidung am 11. Juni.

Damit endet für den Klub eine komplizierte Wartezeit positiv. Während FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen und SV Curslack-Neuengamme aus der Oberliga absteigen, darf Nikola Tesla eine weitere Saison in Hamburgs höchster Spielklasse planen. Dass ausgerechnet der ETV-Aufstieg die Rettung bringt, zeigt erneut, wie eng der Hamburger Amateurfußball mit den überregionalen Entscheidungen verbunden ist.

Für Tesla ist der Klassenerhalt sportlich enorm wertvoll. Der Klub kann nun auf Oberliga-Niveau weiterarbeiten, während gleichzeitig der Kader nach einer intensiven Saison neu sortiert werden muss.

Wentorf wird für starke Saison belohnt

Auch der SC Wentorf darf jubeln. Der Klub hatte in der Bezirksliga Hamburg Ost eine herausragende Saison gespielt und den Meistertitel nur hauchdünn verpasst. Wentorf und Meiendorfer SV beendeten die Saison punktgleich, am Ende wurde Meiendorf wegen des besseren Torverhältnisses Meister und stieg direkt in die Landesliga auf.

Wentorf blieb zunächst nur Rang zwei - allerdings mit dem besten Quotienten aller Bezirksliga-Vizemeister. Genau diese Position zahlt sich nun aus. Durch den frei gewordenen Platz steigt Wentorf als weiteres Team in die Landesliga auf.

Damit bekommt eine starke Saison doch noch den passenden Lohn. Die Enttäuschung über den verpassten Meistertitel dürfte damit zumindest deutlich kleiner werden. Aus dem bitteren zweiten Platz wird am Ende ein Aufstieg.

TBS Pinneberg muss weiter warten

Noch offen ist dagegen die Lage bei TBS Pinneberg. Der Hammonia-Vizemeister hat seine sportliche Aufgabe bereits eindrucksvoll erledigt. Nach dem 2:2 im Hinspiel gegen Bramfelder SV gewann TBS das Rückspiel der Oberliga-Relegation mit 7:0 und setzte sich nach Hin- und Rückspiel klar mit 9:2 durch.

Durch den ETV-Aufstieg allein reicht dieser Relegationssieg allerdings noch nicht für den Oberliga-Aufstieg. Der nächste freie Platz entsteht erst, wenn Havelse in der 3. Liga bleibt und dadurch die U23 des FC St. Pauli in der Regionalliga Nord gerettet wird. Genau darüber wird am 11. Juni entschieden.

Für TBS heißt das: sportlich alles erledigt, aber weiter warten. Der Klub hat sich in Position gebracht und wäre der nächste Profiteur, falls die Havelse-Entscheidung positiv ausfällt.

Havelse-Entscheidung kann weitere Welle auslösen

Der Hintergrund ist bekannt: Nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 München aus der 3. Liga darf der TSV Havelse als erster sportlicher Absteiger auf den Klassenerhalt hoffen. Nach Aussagen von Ralph-Uwe Schaffert, Präsident des Norddeutschen Fußball-Verbandes und Vorsitzender des Zulassungsbeschwerdeausschusses, sieht es für Havelse gut aus. Die endgültige Entscheidung fällt aber erst am 11. Juni.

Wird Havelse tatsächlich für die 3. Liga bestätigt, würde in der Regionalliga Nord ein Platz frei. Dann würde St. Pauli II als erster Absteiger die Klasse halten. Für Hamburg hätte das erneut große Folgen: In der Oberliga würde ein weiterer Platz frei - und TBS Pinneberg würde aufsteigen.

Damit wäre aus der vorsorglichen Relegation zwischen TBS und Bramfeld endgültig ein echtes Aufstiegsduell geworden. TBS hätte es mit dem 7:0 sportlich deutlich gewonnen und würde in die Oberliga nachrücken.

Auch Germania Schnelsen würde profitieren

Die mögliche Havelse-Bestätigung hätte zudem weitere Auswirkungen unterhalb der Oberliga. Dann würde nicht nur TBS Pinneberg aufsteigen, sondern es gäbe auch einen weiteren Landesliga-Aufsteiger. Davon würde TuS Germania Schnelsen profitieren. Der Klub wäre als zweitbester Bezirksliga-Vizemeister der nächste Nachrücker und würde ebenfalls in die Landesliga aufsteigen.

Damit wären nach Meiendorf und Wentorf weitere Aufstiegsträume erfüllt. Schnelsen müsste allerdings bis zum 11. Juni warten, weil der eigene Aufstieg direkt an die Havelse-/St.-Pauli-II-Konstellation gekoppelt ist.

Weitere Plätze in Bezirksliga und Kreisliga

Die Kettenreaktion würde sich auch in den unteren Ligen fortsetzen. Sollte Havelse bestätigt werden und St. Pauli II dadurch die Regionalliga halten, entstünden zusätzliche Plätze in der Bezirksliga und Kreisliga. Nach aktuellem Szenario wären es insgesamt vier zusätzliche Bezirksliga-Aufsteiger und 13 zusätzliche Kreisliga-Aufsteiger.

Damit geht es längst nicht mehr nur um einzelne prominente Vereine. Die Entscheidung betrifft zahlreiche Mannschaften, die ihre Saison sportlich eigentlich abgeschlossen haben, nun aber noch einmal auf einen nachträglichen Aufstieg hoffen dürfen.

Hamburg schaut auf den 11. Juni

Fix ist seit dem ETV-Aufstieg: Nikola Tesla bleibt Oberligist, Wentorf steigt in die Landesliga auf. Offen bleibt: TBS Pinneberg, Germania Schnelsen und viele weitere Klubs müssen auf Havelse warten.

Der Hamburger Amateurfußball hat damit an diesem Wochenende bereits eine große Entscheidung erlebt - aber noch nicht die letzte. Der Eimsbütteler TV hat die erste Tür geöffnet. Am 11. Juni entscheidet sich, ob der TSV Havelse die nächste aufstößt.

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