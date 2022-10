Eilendorf betreibt Chancenwucher So schnell ändern sich die Dinge im Fußball. Vor der Partie hatte Frank Küntzeler, Coach von Landesligist Arminia Eilendorf, seinem Team noch ein Ergebnisproblem attestiert.

Am Sonntag verließ Küntzeler Erftstadt mit der Gewissheit, hochverdient bei einem besser postierten Team gewonnen zu haben. „Ich bin restlos zufrieden“, sagte der Trainer, wobei seine Mannschaft ihn lange zittern ließ. Erst in der 87. Minute erlöste Patrick Wirtz die Arminen mit dem Tor des Tages. „Wir hatten zehn hundertprozentige Chancen, unheimlich viele 1:1-Situationen, haben gut Fußball gespielt“, resümierte Küntzeler den Auftritt. Trotz einiger Personalsorgen hatte Eilendorf den Gegner gut unter Kontrolle, stand kompakt in der Defensive und sorgte mit Tempo über die Außenpositionen für die erwähnte Fülle an Torchancen. Torschütze Wirtz und Jan Herrmann ließen diese lange ungenutzt. Küntzeler fürchtete schon, dass der fahrlässige Umgang mit den Möglichkeiten bestraft wird, als der erlösende Treffer fiel.