Eichenkofen schockt Tabellenführer Neufahrn, Schwaig und Langengeisling mit Kantersiegen A-Klasse 7 kompakt

In der A-Klasse 7 gewinnt Eichenkofen gegen den Tabellenführer, Finsing II lässt nichts anbrennen. FC Erding muss sich im Derby geschlagen geben.

Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzten sich nach dem Seitenwechsel die Gäste stärker in Szene und belohnten sich mit Toren. Der eingewechselte Youngster Felix Karpfinger überraschte FC-Keeper Sebastian Lehmer am kurzen Pfosten zur Führung (56.). Moritz Konrad nutzte einen Steckpass von Alexander Baumann, ging auf und davon, kreuzte den Laufweg des Abwehrspielers, umkurvte den Keeper und schob ein.

Die Partie startete mit einem Lapsus von Gästekeeper David Auerweck, der unbedrängt einen Fehlpass auf Dominik Stadler spielte, der nach 27 Sekunden zur Führung traf. Nach dem 2:0 von Mojeebullah Hamraz nach Querpass von Rene Mecking ging es in die Pause. In dieser musste Geislings Coach Wast Held deutliche Worte finden, denn seine Elf hatte das Fußballspielen ab Minute 25 gänzlich eingestellt. Nach dem Wechsel gab es Geislinger Einbahnstraßenfußball mit Treffern nach starken Spielzügen von Co-Spielertrainer Mecking (2) und Daniel Hudler in der Schlussminute. Die einzig nennenswerte Tormöglichkeit der Gäste hatte Josef Gunderlach, er setzte aber den Kopfball knapp neben das Tor.