Erst in der zweiten Hälfte konnte die FSG Ehrang/Pfalzel jubeln – Foto: Sebastian J. Schwarz/Archiv

Ehrang/Pfalzel dreht erst spät auf In der Rheinlandliga zeigten die Alfbachtaler am 14. Spieltag auf der Ehranger Heide in der ersten Hälfte einen starken Auftritt und lagen zur Pause in Führung. Die favorisierten Kicker der FSG Ehrang/Pfalzel drehten (erst) im zweiten Durchgang auf und feierten einen am Ende verdienten 5:1-Heimsieg. VIDEOINTERVIEWS

220 Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, da das erwartet einseitige Spiel ausblieb. Die favorisierten Ehranger fanden (zu) oft kein Durchkommen gegen den Tabellenletzten aus Ellscheid, der mit Kampf und Einsatz verteidigte und im ersten Durchgang keine Großchance zuließ. Es gelang den Alfbachtalern sogar, Nadelstiche nach vorne zu setzen und in Führung zu gehen. Bastian Schmitz bestrafte in der 27. Minute Ehrangs Abstimmungsprobleme in der Hintermannschaft und vollendete zur umjubelten Führung. Die von Kevin Schmitt trainierte FSG Ehrang/Pfalzel hatte zwar mehr Spielanteile, aber agierte nicht zwingend genug und kam zu selten zu Abschlüssen. Die Gäste schnupperten an der Überraschung und Markus Boos zwang FSG-Torwart Kevin Noll zu einer Glanzparade (28.). Ellscheid-Trainer Jan Diederichs bilanzierte: „Wir haben eine starke erste Hälfte gezeigt, in der wir den Gegner wegverteidigten und uns Kontermöglichkeiten erspielten. Ehrangs Sieg fällt drei Tore zu hoch aus, obwohl sie ihre Klasse in der zweiten Hälfte ausgespielt haben. Unsere läuferische Einstellung gibt Mut.“ Hier geht's zum kompletten Artikel FSG-Trainer Kevin Schmitt: