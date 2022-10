Ehemaliger Regionalliga-Kicker gibt Debüt für Donaustauf II Stauf II gewinnt im Nachholspiel mit Martin Sautner gegen den Rangzweiten

Am Mittwochabend gewann der SV Donaustauf II mit der besten Saisonleistung gegen den Rangzweiten von der SG Oberndorf/Matting mit 4:1 Toren. Stauf ist nun mit 21 Punkten Vierter hinter Großberg (34), Oberndorf (27) und Sarching (23) in der Kreisklasse 1. In der 16. Minute brachte Kilian Seidl den SVD in Front. Maximilien Weinzierl glich zehn Minuten später aus (26.). Nach der Pause drehte der SVD auf und traf noch dreimal in Schwarze. In die Torschützenliste trugen sich Daniel Heigl (56.), Vincent Mittermeier (75.) und Valentin Czech (89.) ein. Michael Stuhlfelder vom Gast kassierte in der Nachspielzeit noch eine Zeitstrafe.