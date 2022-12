Eggenfelden: Barth kommt - Hochstetter wechselt zu Dingolfing Der Südost-Landesligist bekommt einen Neuzugang aus der Bayernliga, muss aber auch einen Abgang verkraften

Mit Nicolas Barth holt der SSV ein vielversprechendes Talent zurück, das seinem neuen Team nochmal mehr Offensivpower verleihen soll. Der 20-jährige Barth stammt aus Eggenfelden und machte in der SSV-Jugend seine ersten fußballerischen Schritte. 2014 wechselte er schließlich in die Nachwuchsabteilung des SV Wacker Burghausen, wo er in den Genuss von sieben Jahren NLZ-Ausbildung kam. Dort sammelte der schnelle Offensivmann nicht nur viel höherklassige Erfahrung, sondern konnte sich auch regelmäßig in die Scorerliste eintragen. Den Schritt in den Herrenbereich machte er schließlich im Sommer 2021, als es ihn zum benachbarten SV Erlbach zog. Nach eineinhalb Jahren im Holzland, in denen er unter anderem den Aufstieg in die Bayernliga feiern konnte, kehrt Nicolas Barth nun wieder zu seinen Wurzeln zurück und will künftig in der Offensive seines Heimatvereins für Furore sorgen. "Es freut mich sehr wieder zum SSV Eggenfelden zurückzukehren. Der Kontakt zu Joe und dem Verein war immer da und daher freut es mich auch sehr, dass ich jetzt bei meinem Heimatverein mithelfen darf, die sportlichen Ziele zu erreichen“, erklärt Barth, der unter der Woche aufgrund seiner Berufsausbildung in der Oberpfalz regelmäßig den Trainingsbetrieb des Mitte-Landesligisten SpVgg Pfreimd aufsucht.

Auch der sportliche Leiter des SSV Joe Stinglhammer ist sehr glücklich über die Rückkehr von Eigengewächs Barth. "Nici ist ein Eggenfeldener Junge, der künftig wieder im SSV-Dress auflaufen wird – das freut uns alle natürlich immens. Mit seiner unbestrittenen Qualität, als technisch sehr versierter, schneller und torgefährlicher Spieler, der offensiv flexibel einsetzbar ist, wird er definitiv eine Verstärkung für uns sein. Mit ihm werden wir in der Offensive auch noch mal ein Stück weit unberechenbarer. Wir freuen uns daher sehr, dass er den Weg zurück an die Birkenallee gefunden hat und wollen uns an der Stelle auch beim SV Erlbach für den reibungslosen Ablauf des Wechsels bedanken."

Die Zeit von Lukas Hochstetter (25) in Eggenfelden endet bereits nach einem halben Jahr wieder. Nachdem er im Sommer vom Kreisligisten SC Aufhausen an die Birkenallee wechselte, kam der Stürmer zwar in 18 von 20 Spielen zum Einsatz, musste dabei aber zunächst meist auf der Bank Platz nehmen. "Lukas ist ein Vollblutfußballer, der sich nach zwei schweren Verletzungen in den letzten Jahren zurückgekämpft hat und immer auf dem Platz stehen will. Wir konnten ihm mit Blick auf die Konkurrenzsituation jedoch die gewünschten Einsatzzeiten nicht garantieren, weshalb er mit dem Wunsch nach einer Veränderung auf uns zukam. So haben wir uns darauf verständigt, dass er zur Rückrunde einen neuen Weg einschlägt, der ihn zum FC Dingolfing führt. Für diese neue Station und seine weitere Karriere wünschen wir Lukas alles erdenklich Gute, viel Erfolg und vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt", informiert Stinglhammer, der darüber hinaus die sehr kollegiale und gute Zusammenarbeit mit dem FC Dingolfing betont.





Der nun leicht veränderte Kader des SSV befindet sich aktuell in der Winterpause, denn aufgrund der Sanierung der Dreifachturnhalle gibt es in diesem Jahr nur beschränkte Hallenkapazitäten in Eggenfelden. Für die Verantwortlichen des SSV stellt diese Tatsache aber kein Problem dar. "Nach einem intensiven Jahr tun ein paar Wochen Pause allen gut. Nächste Woche können wir dann aber auch in der Halle starten, wobei die Jungs ohnehin auch sehr fleißig individuell trainieren, so dass wir Mitte Januar mit einer topfitten Mannschaft in die Vorbereitung starten können“, verrät Stinglhammer. Bevor es am 21. Januar draußen wieder los geht, wartet auf die Huber-Truppe aber noch ein Hallen-Highlight. Am 7. Januar geht der SSV nämlich beim Teamsport Hofbauer Cup in Simbach/Inn an den Start. Für Nicolas Barth könnte es dort gleich zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten kommen. Denn auch der SV Erlbach wird bei diesem Budenzauber mit Rundumbande vertreten sein.