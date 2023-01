Ecknach holt den Torjäger zurück Serhat Örnek wechselt zum abstiegsgefährdeten Bezirksligisten

Paukenschlag beim VfL Ecknach: Torjäger Serhat Örnek läuft ab sofort wieder für den Nord-Bezirksligisten auf. Der schnelle Angreifer ging bereits von 2014 bis 2018 für den VfL auf Torejagd. Mit den Ecknachern gelang dem 27-Jährigen der Aufstieg in die Kreisliga. Danach wechselte Örnek zum TSV Schwabmünchen in die Bayernliga. Nach einer Station als Spielertrainer beim SC Oberbernbach kehrt er nun an die Erlenstraße zurück.