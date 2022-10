Duisburger FV gewinnt Spitzenspiel beim Mülheimer SV Der DFV brachte seine ganze Offensiv-Power auf den Platz und gewann schlussendlich klar.

Sowohl Mülheim als auch Duisburg sind stark in die Saison gestartet, was zum jeweilig dritten und vierten Platz vor der Partie reichte. Es stand also ein echtes Spitzenspiel an. Musa Celik, der Coach des DFV, sagte FuPa vor der Partie, er erwarte einen "Härtetest, wo wir zeigen können, ob wir da hingehören oder nicht. Da müssen wir uns sehr, sehr strecken um etwas mitzunehmen".

Und die Duisburger brachten auch von Beginn an die angemessene Intensität für das Spitzenspiel auf den Platz. Der DFV, der in dieser Saison ausschließlich Auswärtsspiele bestritt, machte auch gegen Mülheim den vermeintlichen Heimvorteil vergessen. Besonders die offensive Dreierreihe sorgte für Probleme in der Hintermannschaft der Mülheimer. Im Sturmzentrum machte Ahmed Can Simsek viele Bälle fest und gab sich als Ballverteiler für die Außenspieler Cagri Düven und Enes Bilgin.

So ergaben sich schon früh Chancen für die Gäste, Bilgin nutzte seine zum Führungstreffer für Duisburg (16.). Es blieb jedoch auch danach auch eine intensive Partie. Zwar rissen die Duisburger Angreifer immer wieder Lücken, letztlich ließen sie auch einige Chancen liegen, um die Führung zu erhöhen. Aber auch die Heimmannschaft konnte ihrerseits für Gefahr sorgen, über Standardsituation brannte es ein ums andere Mal im Strafraum der Duisburger.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Mülheim dann auch seine stärkste Phase, die die Gäste jedoch mit einer aufopferungsvollen Defensivleistung überstanden. Mit dem Treffer von Düven (66.), schon das zehnte Saisontor des 31-Jährigen, rissen die Gäste auch wieder das Ruder herum. Die Auswärtsfahrer konnten wieder ihr Spiel aus der ersten Halbzeit auf den Platz bringen. In der Schlussphase war es dann erneut der starke Düven (85.), der damit für ein standesgemäßen Endergebnis sorgte.

Der Sieg der Duisburger darf als klares Statement an die Konkurrenz gewertet werden: "Wir haben auswärts gegen einen wirklich starken Gegner gut gespielt und auch verdient gewonnen", sagte Celik.