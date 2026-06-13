DSC Wanne-Eickel komplettiert Trainer-Duo mit Harpens Erfolgscoach

(v.l.:) Torsten Biermann, Björn Lübbehusen und David Basile. – Foto: DSC Wanne-Eickel

Westfalenligist DSC Wanne-Eickel, der die abgelaufene Saison auf Platz 3 abgeschlossen hat, beabsichtigte, mit Erfolgs-Duo David Basile (33) und Alexander Schlüter (35) in die Spielzeit 2026/27 zu gehen. Schlüter konnte das Angebot des Oberligisten SV Schermbeck jedoch nicht ausschlagen und nahm seine Zusage im Mai zurück.

Unter der Woche gab der DSC nun bekannt, dass auch weiterhin auf ein "Tandem-Projekt" gesetzt wird. Björn Lübbehusen wird Schlüters Nachfolger und gleichberechtigter Partner von Basile. Der 34-Jährige kommt vom TuS Harpen, den er als Chefcoach vor zwei Jahren erstmals in die Landesliga geführt hat. In den vergangenen Spielzeiten gelang stets der souveräne Klassenerhalt. Bereits im Februar hatte er angekündigt, eine neue Herausforderung zu suchen.