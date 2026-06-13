DSC Wanne-Eickel komplettiert Trainer-Duo mit Harpens Erfolgscoach

Westfalenligist DSC Wanne-Eickel, der die abgelaufene Saison auf Platz 3 abgeschlossen hat, beabsichtigte, mit Erfolgs-Duo David Basile (33) und Alexander Schlüter (35) in die Spielzeit 2026/27 zu gehen. Schlüter konnte das Angebot des Oberligisten SV Schermbeck jedoch nicht ausschlagen und nahm seine Zusage im Mai zurück.
Unter der Woche gab der DSC nun bekannt, dass auch weiterhin auf ein "Tandem-Projekt" gesetzt wird. Björn Lübbehusen wird Schlüters Nachfolger und gleichberechtigter Partner von Basile. Der 34-Jährige kommt vom TuS Harpen, den er als Chefcoach vor zwei Jahren erstmals in die Landesliga geführt hat. In den vergangenen Spielzeiten gelang stets der souveräne Klassenerhalt. Bereits im Februar hatte er angekündigt, eine neue Herausforderung zu suchen.
Torsten Biermann, Vorstandsvorsitzender des DSC, freut sich: „Damit gehen wir weitere Schritte auf unserem Weg, jungen und dynamischen Trainern Verantwortung zu übertragen.“
"Wir haben mit Björn einen Trainer gewonnen, der beim TuS Harpen sehr gute Arbeit geleistet hat. Davide und Björn ergänzen sich sehr gut", so der Sportliche Leiter Dustin Blum.
Am 2. Juli ist offizieller Trainingsstart. Highlights der Vorbereitung sind u. a. Testspiele gegen den KFC Uerdingen, den FC Marl und den SV Dorsten-Hardt, so der Verein auf Social Media.