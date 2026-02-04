TuS Harpen: Erfolgscoach Lübbehusen geht im Sommer – Nachfolger steht

Björn Lübbehusens Zeit als Trainer beim TuS Harpen endet im Sommer. – Foto: Joachim Josephs

Es ist eine fünfjährige Ära, die im Sommer sein Ende finden wird: Björn Lübbehusen wird sein Traineramt beim TuS Harpen im Sommer an Robin Lämmer übergeben. Der 33-Jährige ist aktuell als Co-Trainer beim U19-Westfalenligisten TSC Eintracht Dortmund beschäftigt und trainierte in der Vergangenheit unter anderem die U17-Landesliga-Mannschaft der DJK TuS Hordel.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, doch es ist an der Zeit, dass ich jetzt einmal etwas anderes sehe, raus aus der Harpen-Bubble und hinaus in die weite Fußballwelt komme", erklärt der 34-jährige Lübbehusen in der "WAZ" seine Beweggründe, im Sommer in Harpen aufzuhören. Schon seit dem Frühjahr 2025 habe er sich darüber "durchgängig Gedanken gemacht". Lübbehusens Zeit beim TuS Harpen begann 2013, damals als Reservespieler und ein halbes Jahr später als Bezirksliga-Spieler. Mehrere Verletzungen bremsten den Mittelfeldspieler aus, sodass er nach einer mehrjährigen Fußballpause im Jahr 2019 eine Trainerlaufbahn einschlug – als Spielertrainer der vierten Mannschaft, von wo aus er zwei Jahre später zum Cheftrainer der Bezirksliga-Mannschaft aufstieg. Unvergessen bleibt in Harpen die Bezirksliga-Meisterschaft 2024, punktgleich vor dem Lokalrivalen SC Weitmar.

Der Abschied zum Sommer sei "sehr schade", sagt Harpens Sportvorstand Marc Ihde. "Wir haben alles versucht, um Björn zu halten. Es war aber klar, dass er irgendwann diesen Schritt gehen würde. Ich habe noch keinen akribischeren Trainer als Björn kennengelernt, der sich sieben Tage in der Woche Gedanken über den Fußball macht und der inhaltlich ein besseres Training anbietet. Wir konnten uns immer auf Björn verlassen und ich kann jetzt schon dem Verein nur gratulieren, für den Björn in Zukunft arbeiten wird.