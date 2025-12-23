DSC Wanne-Eickel verlängert mit Trainerteam

Es ist inzwischen siebeneinhalb Jahre her, dass der DSC Wanne-Eickel die Aufstiegsrelegation zur Oberliga Westfalen gegen den SV Schermbeck verlor. So hoch sollte es in den darauffolgenden Spielzeiten nicht mehr gehen. In der jüngsten Vergangenheit war die Realität knallharter Abstiegskampf, der dreimal am letzten Spieltag positiv ausging.
In der laufenden Spielzeit klopft der DSC erstmals wieder oben an und ist auf Platz 3 bei sechs Punkten Rückstand zur Spitze im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Da verwundert es nicht, dass der Verein mit allen sportlich Verantwortlichen weiter zusammenarbeiten möchte.
Auf Social Media gibt der Verein bekannt, dass das komplette Trainerteam um das Trainer-Duo Davide Basile und Alexander Schlüter sowie Torwart-Trainer Heribert Lachmann und der Sportliche Leiter Dustin Blum ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert haben.
In seiner Meldung schreibt der Verein: "Mit den Vertragsverlängerungen schenken wir euch – unseren Fans – das, was im Fußball unbezahlbar ist: Ruhe, Vertrauen und eine klare Perspektive. Nach intensiven Jahren haben wir uns wieder zu einer anerkannten Marke in der Westfalenliga entwickelt – aktuell überwintern wir auf Platz 3! Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, eines starken Trainerteams und einer jungen, hungrigen Mannschaft, die Woche für Woche alles für den DSC gibt."
"Wir haben unsere Erwartungshaltung übertroffen. Das Ziel war es, dass wir eine ruhige Saison und frühzeitig den Klassenerhalt perfekt machen. Dass wir nun auf Platz drei überwintern, resultiert aus der sehr starken Leistung der Mannschaft, die aber auch gut mitzieht und es uns einfach macht. Wenn es so weitergeht, können wir uns endlich auch mal frühzeitig auf die Kaderplanung fokussieren. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die wir weiterentwickeln wollen und sukzessive auf einigen Position verstärken und anpassen werden“, so Schlüter und Basile gegenüber der Lokalpresse "WAZ".