DSC Wanne-Eickel verlängert mit Trainerteam

Es ist inzwischen siebeneinhalb Jahre her, dass der DSC Wanne-Eickel die Aufstiegsrelegation zur Oberliga Westfalen gegen den SV Schermbeck verlor. So hoch sollte es in den darauffolgenden Spielzeiten nicht mehr gehen. In der jüngsten Vergangenheit war die Realität knallharter Abstiegskampf, der dreimal am letzten Spieltag positiv ausging.

In der laufenden Spielzeit klopft der DSC erstmals wieder oben an und ist auf Platz 3 bei sechs Punkten Rückstand zur Spitze im Rennen um den Aufstieg in die Oberliga. Da verwundert es nicht, dass der Verein mit allen sportlich Verantwortlichen weiter zusammenarbeiten möchte.

Auf Social Media gibt der Verein bekannt, dass das komplette Trainerteam um das Trainer-Duo Davide Basile und Alexander Schlüter sowie Torwart-Trainer Heribert Lachmann und der Sportliche Leiter Dustin Blum ihre Verträge vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert haben.