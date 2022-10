Dritter Saisonsieg für die SG Silbersee

Die ersten Chancen hatte die SG nach 20 Minuten, als Bastian Zimmerer und Dominik Voith nach einem Konter jeweils aus aussichtsreichen Positionen vergaben. Kurz danach zielte Zimmerer knapp drüber. Die beste Chance für die Gäste hatte Christian Breu kurz vor der Pause, doch SG-Torwart Andreas Graf parierte seinen Kopfball aus kurzer Distanz. Kurz nach der Pause die nächste Chance für die SpVgg durch Frantisek Divis, doch TW Graf konnte per Fußabwehr klären. Der Führungstreffer für die SG fiel in der 53. Minute, als Bastian Zimmerer an Torwart Altmann scheiterte und Dominik Voith den Abpraller ins leere Tor schob. Fünf Minuten später traf Zimmerer nach einem Querpass von Voith die Querlatte. Danach wurden die Platzherren spielbestimmender. Der schnelle Bastian Zimmerer erlief einen weiten Pass von Florian Bittner, schüttelte seinen Gegenspieler ab und vollstreckte flach ins lange Eck zum 2:0. Einen platzierten 30m-Freistoß von Bittner konnte TW Altmann gerade noch über die Latte lenken. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Anschluss und hatten noch eine Chance durch Florian Fischer, der kurz darauf wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz musste. Die letzte Möglichkeit hatte SG-Mittelstürmer Dominik Voith, doch er scheiterte am guten Gästekeeper Altmann.

Mit dem dritten Saisonsieg übergab die SG die "Rote Laterne" an den Nachbarn in Rötz und hat zumindest wieder Kontakt zum Relegationsplatz 12.