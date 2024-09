Drei Spitzenteams, da City strauchelt - Debakel für Adliswil

Die Sportplätze Heuried und Allmend Brunau liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt und eng war es dann auch im Spiel mit dem 1:0-Sieg von Wiedikon gegen Red Star. Offenbar gar eng um nicht zu sagen intim kamen sich in der 13. Minute Bonfardin und Krasniqi, die wohl nach der Roten Karte kaum gemeinsam duschten - auf dem engen Platz verträgt es aber auch je einen Mann weniger. Die resultatmässige Geschichte des Spiels schrieb dann Geiger nach einer Stunde, der mit einem satten Schuss den einzigen Treffer der Partie erzielte und dafür sorgte, dass der Gegner in der Tabelle wieder überholt wurde.

Endlich Erfolgserlebnis für Oerlikon/Polizei

Nach dem desaströsen Saisonauftakt mit einer Cup-Niederlage gegen das unterklassige Albisrieden und drei Meisterschafts-Niederlagen - darunter ein 0:5 und ein 1:5 - feiert Oerlikon/Polizei nun beim ebenfalls punktelosen Wettswil-Bonstetten 2 einen 2:1-Sieg.

Kurz vor der Pause konnte der von Witikon gekommene Sahbatou einen Elfmeter zur Führung für das Neudorf-Team verwandeln. Zehn Minuten nach der Pause erhöhte mit Da Silva ebenfalls ein Neuer; er ist von Schwamendingen zugewandert. In der 69. Minute konnte der junge Burgardt (19) zwar verkürzen, der Worst Case für WeBe 2 war aber nicht mehr zu verhindern.

Zürich City erzittert sich Unentschieden

Das favorisierte Zürich City peilt vehement den Aufstieg an, was auch Urdorfs Marco "Schönbi" Schönbächler so anerkennt, wie er im FuPa-Podcast IM MITTELPUNKT zum Ausdruck bringt. Doch ebendieses Zürich City muss sich gegen Urdorf mit einem 1:1 begnügen.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste in der 63. Minute durch Dominik Sommer in Führung. Der 22-jährige Torjäger fehlte den Limmattalern in der gesamten letzten Saison, nachdem er 2022/23 noch mit 17 Treffern brilliert hatte. Die City musste bis in die Nachspielzeit auf den Ausgleich warten, die dann der eingewechselte Spanier Costa Da Rosa erzielte, womit er an diesem Sonntag zweimal jubeln durfte.

Oetwil-Geroldswil marschiert weiter

Das ambitionierte Oetwil-Geroldswil befindet sich nach dem 3:0 bei YF Juventus 2 nur noch einen Punkt hinter dem Spitzentrio.

Nach einer Viertelstunde erzielte der von Oerlikon/Polizei zu den Limmattalern gestossene De Queiroz den Führungstreffer. Das 2:0 kurz vor der Pause war dann Chef-Sache, durch Co-Trainer Emra Mustafi bewerkstelligt. Die Siegsicherung in der 70. Minute erzielte der kurz zuvor eingewechselte Ex-Witiker Humberto Carneiro da Silva. Nach dem spielfreien Bettag-Wochenende kommt es an der Tabellenspitze zu mehreren Direkt-Duellen, von denen das nicht involvierte Oetwil-Geroldswil profitieren könnte.

Aufsteiger Wädenswil in beneidenswerter Form

Im Duell zweier Aufsteiger behauptet sich Wädenswil gegen Höngg 2 3:0 und behält die Leaderposition sicherlich über das Cup-Wochenende hinaus. Beste Verteidigung wie auch bester Angriff lautet das Fazit des Beichlen-Teams. Auch Höngg deckte aber auf, dass Einiges in der Mannschaft steckt und so endete die erste Halbzeit torlos, obwohl sich Wädenswil den Luxus leistete, einen Elfmeter zu versieben. Nach 70 Minuten gingen die Einheimischen aber durch Egger doch in Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag: Erst erhöhte der in der Pause eingewechselte Mehnert fünf Minuten später und in der 81. Minute netzte Kevin Egger mit seinem zweiten Treffer zum Schlussresultat ein.

