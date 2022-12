Drei Punkte für Jahn Hiesfeld bei Verlinden-Debüt Bezirksliga, Gruppe 6: Der TV Jahn Hiesfeld zeigt eine gute Leistung und konnte den SuS Dinslaken 09 2:0 schlagen

Aufatmen beim TV Jahn Hiesfeld. Nach dem 2:0-Erfolg im Derby über den SuS Dinslaken 09 hat der Jahn in der Tabelle einen ordentlichen Sprung vom 14. auf den elften Platz gemacht und damit zugleich die Abstiegsränge verlassen. In einer weitestgehend ausgeglichenen Partie konnten die Hiesfelder ihre Chancen besser nutzen und gingen deshalb nicht unverdient als Sieger vom Platz.

"Irgendwie erinnert mich unser Spiel ein wenig an die WM. In der ersten Halbzeit müssen wir nach unseren Chancen 2:0 führen. Dann fällt das Niveau in Durchgang zwei ab. Den Treffer zum 1:0 haben die Hiesfelder schön herausgespielt. Natürlich machen wir dann auf und fangen uns den zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit. Eine wirklich unglückliche und unnötige Niederlage, aber so ist der Fußball", fasste SuS-Coach Julian Schubert das Spiel aus seiner Sicht in der NRZ zusammen. Besonders der Lattentreffer von Stefan Jagalski und der vergebene Nachschuss von Fabio di Tommaso nach 24 Minuten hätte die Führung für 09 sein müssen. Ähnlich knapp scheiterten die Gäste kurz vor der Pause - wieder verhinderte zunächst das Aluminium die Führung.

Nach dem Seitenwechsel war zunächst weiter der Gast mit leichter Feldüberlegenheit, doch je näher der Schlusspfiff rückte, desto mutiger wurden die Hausherren. Mit Erfolg, denn nach 79 Zeigerumdrehungen vollstreckte Kevin Tshimanga-Dilangu sicher, nachdem er zuvor von Tom Hasel bedient wurde. Dinslaken warf in den Schlussminuten alles nach vorn, auch Keeper Jan Rother. Hiesfeld eroberte jedoch den Ball und setzte zum Konter an. Ohne Torhüter zwischen den Pfosten hatte Domenik Verhufen keine Probleme zum 2:0 einzuschieben. "Wir haben auf ein 4-4-2 umgestellt, um die 09er auf Außen unter Druck zu setzen. Vorher habe ich den Jungs gesagt, dass wir als Team auftreten müssen, und genau das haben wir getan. Ich bin unheimlich stolz auf die Leistung", erklärte Jahn-Übungsleiter Sven Verlinden, der zumindest in diesem Jahr noch den Trainerposten interimsweise übernimmt. "Ich habe das Vertrauen für 14 Tage bekommen. Danach schauen wir mal weiter", sagte er abschließend.

So spielten die Mannschaften

TV Jahn Hiesfeld – SuS 09 Dinslaken 2:0

TV Jahn Hiesfeld: Nico Nowoczin, Jan Frederik Homberg, Marvin Rissel (48. Domenik Czerlitzka), Mathias Grgic, Yusuf Sahin, Tom Hasel, David Feldhoff (87. Tom Maximilian Schürmann), Fabian Neukamp (68. Phil Klemm), Kerem Erbaykir, Kevin Tshimanga-Dilangu (90. Domenik Verhufen), Marco Kavs (90. Laurenz Hübinger) - Trainer: Stefan Brinken - Trainer: Sven Verlinden

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Jens Krönung (74. Sebastian Eisenstein), Nico Knödlseder, Cedric Leers, Bennett Matthis Buschmann, Kevin Kolberg, Viktor Klejonkin, Stefan Jagalski, Tim Waclawek (80. Volkan Mirvan), Fabio di Tommaso, Lukas Kratzer - Trainer: Julian Schubert

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Kevin Tshimanga-Dilangu (78.), 2:0 Domenik Verhufen (90.)