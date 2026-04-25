Drei große Kracher live - diese Spiele müsst ihr am 26. April schauen

Am Niederrhein stehen allmählich wöchentlich Meister und Aufsteiger fest, so kann beispielsweise die 1. Spvg Solingen-Wald 03 am Sonntag in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Doch die FuPa-Redaktion begleitet am 26. April drei andere Spiele, absolute Kracher, im Video. Klickt euch rein!
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
FuPa Niederrhein überträgt am Sonntag drei Spiele im Livestream - und die haben es in sich:
Oberliga Niederrhein: das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen um den Aufstieg in die Regionalliga!
Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: Tabellenführer SV Budberg gastiert beim Aufstiegsanwärter ESC Rellingahusen!
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Rot-Weiss Essen II empfängt Arminia Klosterhardt ebenfalls zum großen Kracher um die Meisterschaft!
Per Klick auf die Paarung findet ihr den Stream, FuPaTV-Highlights und die Liveticker. Hier geht es direkt zum YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein:
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