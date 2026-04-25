Drei große Kracher live - diese Spiele müsst ihr am 26. April schauen

Ratingen und Uerdingen kämpfen um den Aufstieg. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Niederrhein stehen allmählich wöchentlich Meister und Aufsteiger fest, so kann beispielsweise die 1. Spvg Solingen-Wald 03 am Sonntag in die Oberliga Niederrhein aufsteigen . Doch die FuPa-Redaktion begleitet am 26. April drei andere Spiele, absolute Kracher, im Video. Klickt euch rein!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

Eine Auswahl von Spielen am 26. April - drei Kracher im Stream

FuPa Niederrhein überträgt am Sonntag drei Spiele im Livestream - und die haben es in sich:

Oberliga Niederrhein: das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und dem KFC Uerdingen um den Aufstieg in die Regionalliga!