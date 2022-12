Drei Abschiede beim FSV 06 Ohratal Der FSV 06 Ohratal, Herbstmeister der Landesklasse 3, verabschiedet zum Jahreswechsel drei seiner Spieler.

Im Sommer 2016 wechselte Ernst Gorf von Wacker Gotha zum FSV Ohratal. Seither absolvierte der Defensivspieler 103 Spiele für die erste Mannschaft in der Landesklasse und Thüringenliga. Nun könnte es den 29-Jährigen zurück zum Liga-Konkurrenten Wacker Gotha verschlagen. Erste Kontakte gab es bereits, bestätigte Wacker-Coach Norman Bonsack. Ob und wann er sich dem Team anschließt, ist derzeit aber noch offen. Aktuell ist Gorf verletzt. So sind noch einige Fragezeichen hinter dem Zeitpunkt, wann der Verteidiger wieder auf dem Platz stehen kann.

Mit Ibrahima Bignet Cisse wird ein weiterer Spieler das Team verlassen. Er spielte seit Sommer 2021 für den FSV 06 Ohratal, kam dabei allerdings nur auf sechs Pflichspieleinsätze in der ersten Mannschaft. In seinem ersten Jahr im Verein laborierte er lange an einer schweren Verletzung und in der laufenden Spielzeit musste der Offensivspieler eine lange Sperre absitzen. Dem Vernehmen nach könnte es ihn zum FC Borntal in die Landesklasse 2 ziehen. Spieler und Verein sind in Kontakt, eine finale Einigung steht allerdings noch aus. Zudem meldete sich Andrej Dobranovski beim FSV 06 Ohratal ab und komplettiert damit das Trio, das den Verein im Winter verlassen wird.