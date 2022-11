Dreckiger Sieg in Heuchlingen

Zum vorletzten Spiel der Hinrunde musste die SG Hohenstadt/Untergröningen beim TV Heuchlingen antreten. In einer umkämpften Partie bei nasskaltem Wetter, waren die Hausherren zweimal in Führung, ehe die Gäste ihren Matchwinner einwechselten und am Ende mit 2:3 die Nase vorne hatten.

Bei Regen und nur zehn Grad auf dem Thermometer kam die Heimelf deutlich besser in die Partie. Die SG Hohenstadt/Untergröningen war defensiv recht unsicher, was wohl nicht zuletzt daran lag, dass man nun bereits im vierten Spiel in Folge mit einer anderen Viererkette auflaufen musste. Heuchlingen lief hoch an und setzte die Gäste unter Druck. So erzwangen sie im Mittelfeld immer wieder Ballverluste, welche dann in schnelle Angriffe über außen umgemünzt wurden. Nach einer platzierten Flanke hatte Lukas Dollinger so bereits in der zweiten Spielminute die Chance eine Führung herzustellen. Trotz der Tatsache sträflich allein gelassen worden zu sein, schaffte er es aber, den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei zu schieben. Sechs Minuten später machte er es dann besser: wieder gewann Heuchlingen im Mittelfeld den Ball. Dieser wurde dann rechts raus auf Julian Bäuml gelegt, welcher Richtung Grundlinie ging und dann auf den mitgelaufenen Dollinger zurücklegte. Dieser schweißte das Leder zur 1:0 Führung in die Maschen.

Die SGHU war geschockt, fand aber nach und nach besser in die Partie. Erst hatte Jannik Bürgel eine gute Gelegenheit, bei der er den Ball von halblinks aber knapp am Tor vorbeischoss, ehe eine Slapstick-Einlage in der 19. Minute für den Ausgleich sorgte: Robin Antz versuchte aus dem rechten Halbfeld eine Flanke zu schlagen, wobei der Ball aber durch einen Heuchlinger Verteidiger geblockt wurde. Heuchlingens Torhüter versuchte daraufhin eine Ecke zu verhindern und den Ball noch vor der Grundlinie aufzunehmen. Hierbei rutschte ihm das nasse Spielgerät durch die Finger und fiel Danilo Funk genau vor die Füße. Der Altmeister der SG verwandelte mit all seiner Routine zum 1:1 Ausgleich.

Anschließend flachte die Partie erst einmal etwas ab, ehe sich dann kurz vor der Halbzeit auf beiden Seiten nochmals gute Chancen auftaten. Für Heuchlingen hatten abermals Dollinger, sowie Wiedmann die Chance auf 2:1 zu stellen, während auf der anderen Seite Marco Klotzbücher nach einer Ecke per Kopf die Chance hatte die Gäste in Führung zu bringen. Bei allen genannten Aktionen fand der Ball aber nicht den Weg ins Netz, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.

Nach Wiederanpfiff passierte erst einmal nichts, bevor das Spiel ab Minute 60 begann Fahrt aufzunehmen. In der 62. Spielminute wurde Fabian Berroth auf Seiten der SG eingewechselt, welcher noch eine entscheidende Rolle spielen sollte. Zwei Zeigerumdrehungen später, schafften es aber erst einmal die Hausherren erneut in Führung zu gehen: auf der linken Seite hatte ein Heuchlinger Angreifer viel Platz und ging bis knapp vor die Grundlinie. Von dort brachte er den Ball stramm in die Mitte. SGHU-Flügelflitzer Jannik Bürgel war mit zurückgeeilt und konnte dem Ball nicht mehr ausweichen, sodass er ihn zum 2:1 über die eigene Torlinie drückte.