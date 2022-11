Drama in Auerbach: Bonakis erleidet mehrfachen Schienbeinbruch Schock für den ASV Degernbach: Den Routinier hat es beim Kreisliga-Duell ganz böse erwischt

Es lief bereits die Nachspielzeit im Kreisliga-Match zwischen dem SV Auerbach und dem ASV Degernbach, das mit einem 3:2-Heimerfolg endet. In einem der letzten Angriffe verlängerte Degernbachs Mittelfeldmotor Max Gerl einen langen Ball per Kopf in den Lauf von Billy Bonakis , der aber einen Schritt später ans Leder kam als Hausherren-Keeper Daniel Kroiß, der fair klären konnte, aber den Zusammenprall mit dem Offensivmann nicht mehr verhindern konnte. Den 35-Jährigen erwischte es bei dieser Aktion richtig übel: Ein mehrfacher Schienbeinbruch musste noch am gleichen Abend operiert werden.

Seinen Humor hat der höherklassig erprobte Grieche trotz der Horror-Verletzung nicht verloren. "Mein Traum war es, im letzten Heimspiel in der 86. Minute ausgewechselt zu werden und mich zu verabschieden. Jetzt träume ich vielleicht noch vom Anstoß im letzten Heimspiel", schmunzelt der sympathische Vollblutfußballer, der seit Jahren für den ASV Degernbach unverzichtbar ist. Leistungsträger, Spielertrainer, Co-Trainer, Teammanager - Billy Bonakis hat nicht nur auf dem grünen Rasen Allrounder-Qualitäten und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der kleine Dorfverein aus dem Bogener Stadtgebiet sich sogar ein paar Jahre auf Bezirksebene behaupten konnte.







Ob Bonakis dem runden Leder nochmal wettkampfmäßig hinterher jagen wird, steht aktuell komplett in den Sternen. "Bislang bin ich in meiner Laufbahn von größeren Verletzungen verschont geblieben und habe deshalb immer gesagt, ich möchte bis knapp 40 spielen. Nun muss ich aber den Heilungsverlauf abwarten und bin auch im Optimalfall für mindestens neun Monate außer Gefecht. Ob ich dann nochmal angreife, kann ich aktuell noch nicht sagen. Ich bin mittlerweile Abteilungsleiter in einer Unternehmensberatung und möchte irgendwann auch mehr Zeit mit meiner Freundin verbringen. Mein Fokus hat sich also ohnehin etwas verschoben, zumal der Fußball über die vielen Jahre hinweg schon einiges an Kraft und Zeit gekostet hat", informiert Bonakis. Für den personell ohnehin arg gebeutelten ASV Degernbach, der vor ein paar Wochen aus Spielermangel schon die Partie beim TSV Lindberg absagen musste, ist die schwere Bonakis-Verletzung ein absoluter Tiefschlag, der die Lage für den derzeitigen Tabellenzwölften noch schwieriger macht.