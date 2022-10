Degernbach-Absage: »Wird kurz- und mittelfristig nicht einfacher« Der Straubinger Kreisligist konnte beim Auswärtsspiel in Lindberg keine Mannschaft stellen

Der ASV Degernbach muss sich seit Jahren mit einem dünneren Kader herumschlagen, dennoch schaffte es der kleine Dorfverein aus dem Bogener Stadtgebiet, sich zwischen 2016 und 2021 sogar in der Bezirksliga zu behaupten. Die personellen Probleme haben sich aber nochmal verschärft und am vergangenen Wochenende musste nun sogar das Gastspiel beim TSV Lindberg abgesagt werden. Dem tüchtigen Neuling aus dem Landkreis Regen werden die Punkte am grünen Tisch zugesprochen, die nicht-angetretenen ASV-Kicker müssen mit einer saftigen Geldstrafe rechnen.