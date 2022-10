Dopingverdacht gegen Akteur des Regionalligateams des 1. FSV Mainz 05 Bekommt der Bahlinger SC drei Punkte am grünen Tisch?

Was war passiert? An jenem 28. August 2022 wurde im Anschluss des Spiels bei einigen Spielern Dopingkontrollen durchgeführt. "Bei dem Mainzer Vertragsspieler Keanu Kraft wurde hierbei die auf der Doping-Verbotsliste stehende Substanz Carboxy-THC, die zur Substanzgruppe der Cannabinoide zählt, in einer über der Entscheidungsgrenze liegenden Menge nachgewiesen. Der Spieler hat auf die Analyse der B-Probe verzichtet. Gegen den Vertragsspieler wurde ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet", lautet es in einer Pressemitteilung der Regionalliga Südwest GbR.

Der Bahlinger SC hat aufgrund des positiven Dopingbefunds zwischenzeitlich Einspruch gegen die Wertung des Spiels beim Sportgericht eingelegt.