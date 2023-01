DJK Vierlinden verpflichtet neun neue Spieler Kreisliga A2 Duisburg: Mit neun neuen Spielern geht die DJK Vierlinden in die zweite Saisonhälfte.

Cheftrainer Marvin Lakovic stellt die Zugänge vor

Ertac Tezcan (27 Jahre, Sturm, Walsum 09)

„Nach rund vier Jahren ist Ertac zurück in Vierlinden. In dieser Zeit hat er unter anderem

Rhenania Hamborn mit 28 Toren in 29 Spielen beinahe im Alleingang zum Aufstieg in die

Kreisliga A geschossen und im Anschluss auch bei Eintracht Walsum und zuletzt Walsum 09

einige Scorerpunkte gesammelt. Durch seine Beidfüßigkeit und seine körperlich robuste

Spielart kann er unserem Offensivspiel zu mehr Qualität verhelfen.“

Bünyamin Ayar (30 Jahre, Abwehr, Walsum 09)

„Auch „Bünny“ hat bereits bei unserer DJK gespielt und kehrt nach einigen Jahren beim

Walsumer Nachbarn zurück. Mit seiner Erfahrung und Körpergröße kann er unsere Defensive

stabilisieren. Neben seiner Kopfballstärke zählen sein Zweikampfverhalten und die Ruhe im

Aufbauspiel zu seinen Stärken.“

Robin Schoch (20 Jahre, Torwart, Mülheimer SV)

„Mit Robin konnten wir uns auf der Torhüterposition breiter aufstellen. Er hat bereits in der

Jugend-Bundesliga viel Erfahrung gesammelt und war zudem schon Teil des Regionalliga-

Kaders von Fortuna Köln. Er wird den Konkurrenzkampf im Tor sicher anheizen und ein

Riesen-Rückhalt sein.

Enes Türküncü (27 Jahre, Sturm, Walsum 09)

„Enes ist ein weiterer Rückkehrer, der von Walsum 09 kommt. Er ist auf der Außenbahn und

im offensiven Zentrum einsetzbar. Er bringt Erfahrung aus der Bezirksliga mit, kennt sich

aber auch in der Kreisliga A aus. Aufgrund seiner Schnelligkeit wird er unserem Flügelspiel

sicher weiterhelfen. Zudem bringt er eine gewisse Physis mit, die es möglich macht, ihn auch

im Zentrum einzusetzen. Somit steigert er den Konkurrenzkampf für den gesamten

Offensivbereich, aber auch die defensive Außenbahn.“

Blinort Namoni (23 Jahre, Mittelfeld, Duisburg 08)

„Blinort bringt die meiste Erfahrung aus der Landes- (Hamborn 07, Genc Osman) und der

Bezirksliga (Duisburg 08) mit. Er ist im Offensivbereich variabel einsetzbar, ein quirliger

Spielertyp, den man auf dem Feld sehr schwierig kontrollieren kann. Auch er soll unsere

Offensive beleben und vor allem für Konkurrenz im Angriff sorgen.“