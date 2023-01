DJK TuS Hordel verpflichtet USA-Rückkehrer Nils Buchwalder Westfalenliga 2-Schlusslicht DJK TuS Hordel verstärkt sich im Abstiegskampf mit dem 25-jährigen Nils Buchwalder.

Mit 19 Jahren hatte sich Buchwalder im Sommer 2016 dem ambitionierten Projekt des RSV Meinerzhagen in der Bezirksliga angeschlossen und es ging bekanntlich hoch bis in die Oberliga. Ein Highlight des Aufschwungs dürfte das DFB-Pokal-Spiel gegen den damaligen Zweiligisten Greuther Fürth gewesen sein, den der RSV in die Verlängerung zwang, am Ende aber mit 1:6 unterlag. Über 120 Minuten stand Buchwalder damals auf dem Platz. Im April 2021 dann der Abschied in die USA.