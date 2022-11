– Foto: Leonie Baiersdorfer

DJK-SV Oberpfraundorf holte sich weitere Punkte A-Klasse 4

16. Spieltag

SG Painten II - TSV Hohenfels 1:3 (0:2) Wie auch in der Hinrunde konnte sich der TSV Hohenfels gegen die SG Painten II die Punkte holen. 90 Zuschauer waren am 16. Spieltag mit dabei und sahen die Gäste durch Philipp Metz in der 18. Minute in Führung gehen, David Vogl baute in der 28. Minute die Führung weiter aus, in der 52. Minute erzielte Andreas Spangler das 0:3 für den TSV Hohenfels. Auch die Gastgeber konnten einen Treffer landen, Vincent Dinauer schob in der 83. Minute die Kugel ins Netz. Schiedsrichter: Hubert Stigler

SG Willenhofen II / Eichlberg II - SV Aichkirchen 1:3 (1:1) Der SV Aichkirchen überzeugte auch im Rückspiel gegen die SG Willenhofen II / Eichlberg II. Wie bereits im Hinspiel konnte der SV vor 52 Zuschauern die Punkte am 16. Spieltag sichern. Andreas Ziegaus brachte bereits in der 4. Minute die Gastgeber der SG in Führung, doch mehr war leider nicht drin am vergangenen Wochenende. Den schnellen Ausgleich landete Florian Söllner (10.), ein Eigentor durch Phillip Niebler in der 82. Minute brachte die Gäste in Führung, eine Minute später (83.) gelang Stefan Riepl das 1:3. Schiedsrichter: Werner Ferstl

1. FC Beilngries II - SV Hörmannsdorf 2:0 (1:0) Der SV Hörmannsdorf musste sich am 16. Spieltag geschlagen geben, in der Hinrunde konnte er sich die Punkte klar daheim sichern, doch im Rückspiel konnte keine Chance verwandelt werden. Elias Grünauer erzielte in der 15. Minute das 1:0 vor 50 anwesenden Zuschauern. Jonathan Hüttner landete in der 80. Minute das 2:0 für den 1. FC Beilngries II. Schiedsrichter; Imri Emini

DJK-SV Oberpfraundorf - SG TSV Dietfurt II / Kottingwörth 3:1 (2:0) Tabellenführer DJK-SV Oberpfraundorf konnte bereits in der Hinrunde gegen die SG Dietfurt II/Kottingwörth die Punkte mitnehmen, auch im Rückspiel machten sie die Punkte vor 65 Zuschauern daheim. In der 22. Minute machte Dominik Glaser das 1:0, zweimal Elfmeter (39.,72.), jeweils durch Tobias Braun verwandelt, brachte das 3:0 für die Gastgeber. Die SG Dietfurt II/Kottingwörth konnte in der 85. Minute noch einen Ehrentreffer landen durch Lukas Waldhier. Schiedsrichter: Martin Federhofer