WM-Stimmung will auch in Leverkusen nicht so recht aufkommen. – Foto: Paul Krier

Diese WM lässt Leverkusen bislang kalt Bei einem Fußball-Hochfest mitfiebern, das ist eigentlich Volkssport in Deutschland. Nicht so bei der „Fifa Qatar 2022“. Die Stimmungsflaute stellen auch heimische Trainer fest. Ob sich das noch ändert – bei einem Sieg heute gegen Costa Rica?

Die wenigen Wochen alle vier Jahre, in denen die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, gehören für Liebhaber des Sports zu den wichtigsten ihres Lebens. Wenn sich auf dem Rasen die besten Mannschaften der Welt messen, sich die Gespräche in der Kaffeeküche nur um ein Thema drehen, dann sind Fußballfans in ihrem Element. Doch das seit anderthalb Wochen laufende Turnier im Wüstenstaat Katar scheint die Menschen längst nicht so zu emotionalisieren wie frühere Hochfeste des Fußballs. Wir haben bei der fußballerischen Basis in Leverkusen nachgefragt: Wie sehen Trainer und Spieler im Amateurbereich diese WM? Was sagen sie zu dem Bündel an Stimmungskillern, vom ungewohnten Wintertermin über das klimatisch ungünstige Austragungsland, in dem Fußball keine Tradition hat, bis hin zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar, die vor allem Fremdarbeiter, Homosexuelle und Frauen treffen?

Kaum WM-Feeling – das spürt zum Beispiel Stefan Müller. Der Schlebuscher, der lange den örtlichen SV in der Landesliga trainierte und jetzt in Bergisch Gladbach beschäftigt ist, sagt ganz klar: „Für mich fühlt es sich falsch an, und das merkt man alleine an unserer Umgebung: Im Normalfall hingen zum jetzigen Zeitpunkt Flaggen aus aller Herren Länder an den Häusern.“ Kollege Michael Czok vom BV Bergisch-Neukirchen erklärt, er schaue sich zwar das ein oder andere Spiel an, dann aber aus Trainersicht. Der Übungsleiter versucht, taktische Kniffe aus den Spielen der Profis herauszulesen. Wer weiß, vielleicht können die ja auch seinen Kreisliga-Fußballern von Nutzen sein. Markus Hilmer, neuer Trainer beim SV Schlebusch, ist zwiegespalten. Er selbst bemerkt, dass er zwar an den fußballerischen Geschichten des Turniers interessiert ist, aber das ohne Euphorie. Seinen Kindern jedoch – 8 und 14 Jahre alt – möchte er den Zauber einer WM nicht nehmen. „Die brennen auf die Spiele, sind mit viel Leidenschaft dabei und sammeln die Klebebildchen“, erzählt Hilmer. Über das hierzulande umstrittene Gastgeberland und die dazugehörigen Gründe wurden sie aufgeklärt.