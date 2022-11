»Die wenigen Meldungen haben nichts mit Futsal zu tun« Nur acht Hallenmeisterschaft-Teilnehmer im Fußballkreis West - Kreisspielleiter Herbert Hasak bezieht Stellung

"Ihr habt es geschafft, innerhalb weniger Jahre mit euerem Futsal die Hallenkultur für Spieler, Zuschauer, Nachwuchs und Gesellschaft zu vernichten. Wo vor zehn Jahren volle Hallen, tolle Spiele in Vorrunde, Zwischenrunde und Endrunden mit niederbayernweit ungefähr 350 teilnehmenden Mannschaften waren", schreibt Sportgeschäftsinhaber Walter Zitzlsperger, der die Hallenmeisterschaften in früheren Jahren als Sponsor begleitete, in einem Schreiben, das auch an den Bezirksvorsitzenden Harald Haase und Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier ging.







Konfrontiert mit der Kritik, bezieht Herbert Hasak, Kreisspielleiter im Fußballkreis West, Stellung und rechtfertigt die äußerst niedrige Teilnehmerzahl: "Das Problem liegt in diesem Jahr schlichtweg an der Hallensituation. Aufgrund der explodierenden Energiepreise haben uns die Kommunen Absagen oder keine verbindlichen Zusagen für die Hallennutzung gemacht. An einem anderen Standort wurde eine vierstellige Hallen-Tagesmiete aufgerufen. Wir hatten insgesamt 26 Meldungen und haben die Vereine über die Entwicklung informiert. Wir hätten das nicht machen müssen, doch dann hätten unter anderem Verein aus dem Rottal für bis nach Rottenburg an der Laaber fahren müssen. Das wäre aber nicht fair gewesen und letztendlich sind dann - irgendwo auch nachvollziehbar - nur acht Teams übrig geblieben."





Hasak ist überzeugt, dass mittel- und langfristig das Interesse wieder steigen wird: "Im Kreis West hatten wir vor Corona immer zwischen 50 und 60 Teilnehmer. Heuer waren es 26, obwohl wir die Werbetrommel überhaupt nicht gerührt haben und aufgrund der ungewissen Hallensituation auch nicht aktiv auf die Vereine zugegangen sind. Ich bin guter Dinge, dass wir 2024 wieder die zuvor üblichen Zahlen erreichen werden. Bis dahin wird sich hoffentlich auch die Energiekrise gelegt haben." An einer Diskussion bezüglich Futsal will sich der frühere Bezirksliga-Trainer nicht beteiligen: "Für die Dauer-Kritiker ist das natürlich wieder ein gefundenes Fressen. Ich traue mir aber zu behaupten, dass die wenigen Meldungen nichts mit Futsal zu tun haben."