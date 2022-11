Die Stimmen: »Ein Spiel mit allen Emotionen des Fußballs!« FuPa hat für euch wieder die Reaktionen eingefangen

Christoph Hasselmeier (Cheftrainer SpVgg Ansbach): "In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten die besseren Torchancen und hätten am Ende auch noch einen Elfmeter inklusive roter Karte gegen den FC Bayern zugesprochen bekommen müssen. Nach der Pause war es relativ ausgeglichen, es ist anfangs wenig passiert, bis wir aus einem eigenen Ballbesitz heraus das 1:2 bekommen. Das sind einfach Gegentore, die wir hier gegen eine solche Mannschaft nicht kriegen dürfen. Am Ende des Tages ist es dann auch verdient, weil wir aufmachen mussten. Dennoch hat man gesehen, dass wir bis zum Ende auf Tore gespielt und bis zum Schluss dran geglaubt haben. Das ist aller bonheur!"

Jochen Seitz (Cheftrainer SV Viktoria Aschaffenburg): "Es war natürlich eine Menge Nebel auf dem Platz. Dennoch waren wir froh, dass der Schiedsrichter angepfiffen hat, denn wir wollten heute alle Fußball spielen. Man hat dann auch gesehen, dass zwei sehr gute Mannschaften aufeinander getroffen sind und es ganz viele Torchancen auf beiden Seiten gab. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei Pfostenschüsse und auch insgesamt ein Chancenplus, während wir es im zweiten Durchgang richtig gut verteidigt haben. Ich bin richtig happy, weil meine Mannschaft sich viele Chancen erspielt, richtig gut gefightet und am Ende auch verdient gewonnen hat."

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II): "Absolut verdiente Niederlage. Ich würde es damit auf den Punkt bringen, dass eine Schülermannschaft gegen eine abgezockte Regionalliga-Mannschaft gespielt hat. Sie haben auf unsere Fehler gewartet, wir haben sie in der Genüge gemacht und das haben sie im Umschaltspiel waren sie dann überragend. Wenn wir in der zweiten Halbzeit, wo wir mit zwei Mann auf den Keeper zulaufen, das 1:1 gemacht hätten, hätte das Spiel vielleicht eine andere Dynamik annehmen können. Aber das hat es am Ende nicht."

Marco Wildersinn (Cheftrainer FC Würzburger Kickers): "Es war von Anfang an richtig intensiv. Wir wussten, dass Nürnberg jede Menge Qualität in ihren Reihen haben und dort richtig viel Tempo im Spiel ist. Darauf waren wir eingestellt und trotzdem haben wir es eigentlich von der ersten Minute an richtig gut gemacht. Wir gehen zurecht mit 1:0 in Führung, verpassen in der Folge das 2:0 nachzulegen und Nürnberg kommt dann eigentlich wie aus dem Nichts zurück. Auch danach hatten wir die Mehrzahl an Torchancen hatten und deswegen dieses hochintensive Spiel verdient hätten zu gewinnen. Wir haben nicht geschafft das zweite Tor zu machen und deswegen nehmen wir den Punkt."

Nikola Komljenovic (Spieler 1. FC Nürnberg II): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt und können uns wirklich glücklich schätzen. Es war ein sehr hartes Spiel, man merkt die Mannschaft hat Drittliga-Qualität. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann einige Male Glück und einen richtig guten Keeper, weswegen das Ergebnis am Ende auch so in Ordnung geht. Es fühlt sich schon fast wie ein Auswärtssieg an."