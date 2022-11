Die Spitzenteams feiern klare Erfolge Bezirksliga-Zusammenfassung: Trassem mit Heimsieg gegen Enkirch, Schillingen erlebt Heim-Debakel gegen Geichlingen.

SG Saartal Trassem – SG Mont Royal Enkirch 3:0 (1:0)

Als „Riesenschritt in die richtige Richtung“ bezeichnete Saartal-Coach Heiko Niederweis die Partie auf dem vom Dauerregen durchnässten Platz in Trassem. „Zwar war nicht alles optimal bei diesen schwierigen Platzverhältnissen, doch Wille, Einsatz und der Kampf haben gestimmt. Es war aber auch ein hartes Stück Arbeit gegen einen Gegner, der trotz seiner Tabellensituation als geschlossene Einheit aufgetreten ist und alles investiert hat, um uns das Leben schwer zu machen.“ Nach einer Unstimmigkeit zwischen Innenverteidiger und Torwart stand es durch die gute Antizipation von Dominik Lorth nach 18 Minuten 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel agierte Enkirch nicht wie ein Schlusslicht, entwickelte Druck in Richtung Saartal-Gehäuse, doch blieb meist vor deren Abwehr hängen. Mit dem Kopfballtreffer von Fabian Müller nach einem Eckball war die Partie in der 72. Minute mit dem 2:0 entschieden. Später sorgte Dominic Fisch noch für das 3:0. Trotz der neuerlichen Niederlage zeigte sich Mont Royal-Trainer Thomas Kappel zufrieden: „Wir wollten früh draufgehen und sind ordentlich angelaufen. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht, aber derzeit Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen. Der Ball beim Schuss von Felix Claus aus der achten Minute war klar hinter der Linie. Nach dem 0:2 wurde es schwer. Doch der Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen.“

SG Geisfeld – SV Rot-Weiß Wittlich 0:5 (0:3)

Der Ligaprimus ließ sich weder von den heimstarken Hochwäldern noch vom Regen gezeichneten schwer bespielbaren Platz beeindrucken: „Die Mannschaft hat ihre Aufgabe bravourös gelöst und von Beginn an eine sehr konzentrierte Leistung gezeigt. Zudem waren wir sehr effizient, haben aus fünf Torabschlüssen drei Tore erzielt. Wichtig war, dass wir früh für klare Verhältnisse gesorgt haben“, fand RW-Trainer Karl-Heinz Gräfen. Ömer Kahyaoglu eröffnete bereits nach fünf Minuten den Torreigen, nachdem Moritz Habscheid vor dem Strafraum gefoult worden war und der frühere Eintrachtler mit einem direkt verwandelten Freistoß traf – 1:0 (5.). Nach Vorarbeit des gleichen Spielers gelang Yannick Lauer per Kopf das 2:0 (9.). Die Entscheidung reifte in der 14. Minute, als Lauer nach Flanke von Gjergj Prebreza im Nachschuss das dritte Wittlicher Tor markierte – 3:0 (14.). Geisfeld hatte im zweiten Durchgang zwei gute Möglichkeiten zu verkürzen, doch Philipp Berhard im RW-Kasten verkürzte bei einem Schuss von Andre Lochen geschickt den Winkel. „Das ist schwierig für einen Torwart, der lange im Regen und in der Kälte steht und dann so stark reagiert“, lobte Gräfen seinen Schlussmann. Marc Arbeck legte in der 62. Minute das 4:0 obendrauf, den Schlusspunkt legte Lauer nach Vorarbeit von Albutrin Aliu mit dem 5:0 und seinem bereits 26. Saisontreffer. „Heute hatten wir nicht wirklich eine Siegchance, zudem nach zehn Minuten schon alles erledigt war, was wir uns vorgenommen hatten. RW war mit Abstand die beste Mannschaft, gegen die wir bislang gespielt haben“, gestand Geisfelds Spielertrainer Sven Gaspers.

TuS Schillingen – SG Geichlingen 1:6 (1:3)

Eine böse Überraschung erlebten die Hochwälder beim Heimauftritt gegen den Vorletzten aus der Eifel. Geichlingen legte von Beginn an einen beherzten Auftritt hin und dominierte die Partie bereits im ersten Durchgang. Leon Theisges sorgte bereits nach sechs Minuten für Jubel beim Geichlinger Anhang. 18 Minuten waren gespielt, als Noah Prinz mit dem zweiten Treffer scharf nachgewaschen hatte. Und als mit dem nächsten Angriff durch den bärenstarken und nie zu stellenden Tim Nottinger die Kugel zum dritten Mal im Schillinger Netz zappelte, war die Richtung endgültig klar. Schillingen kam in der 26. Minute durch ein von Torwart Thomas Prinz selbst ins Netz gelegtes Eigentor zum 1:3. Wer gedacht hätte, dass Schillingen mit Vehemenz und Mentalität aus der Kabine kommen würde, sah sich jäh getäuscht. Geichlingen spielte seine Konterstärke erneut eindrucksvoll aus und kam binnen acht Minuten zu weiteren drei Treffern. Nottinger nach Pass von Bastian Kusch (60.), Nils Trierweiler mit einem Traumtor in den Winkel (65.) und erneut Nottinger (68.) schraubten das Ergebnis in Schwindel erregende Höhe. Schillingens Trainer Sascha Freytag fand klare Worte: „Heute hat es uns böse erwischt. Dabei sind wir mit diesem Ergebnis noch gut bedient. Wir waren in der Rückwärtsbewegung wie ein Hühnerhaufen, besaßen keine Konterabsicherung und kein Zweikampfverhalten. Es war eine Frage der Einstellung, an der heute einige Prozente gefehlt haben.“ Torsten Schuh hatte in der 55. Minute die Riesenchance zum 2:3 ausgelassen.

SV Lüxem – SV Hetzerath 4:3 (2:1)

Im Derby am Lüxemer Grünewald kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten und durften neben insgesamt sieben Toren auch einen Sieg der eigenen Mannschaft bejubeln. Dabei machte erneut ein Spieler den Unterschied: Nils Thörner traf, wie er wollte und erzielte sämtliche Treffer für den SVL. Zunächst sorgte Nico Schäfer nach Flanke von Marvin Hoffmann per Abstauber für die Hetzerather Führung (3.), doch Lüxems Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer Ecke traf Thörner mit einem sehenswerten Tor in den Winkel – 1:1 (6.), ehe der gleiche Spieler mit einem direkt verwandelten Freistoßtor den 2:1-Halbzeitstand herausschoss (28.). Kurz vor dem 2:1 traf Hetzeraths Nico Schäfer die Latte. Turbulent und spannend ging es auch im zweiten Durchgang weiter: Luca Schütz schloss zunächst einen Blitzkonter zum 2:2 ab (60.), ehe Nils Thörner Spitz auf Knopf vor dem herauseilenden SVH-Torhüter Yannick Tömmes das 3:2 markierte (76.).