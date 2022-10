Die Serie hält

Am elften Spieltag der Kreisliga A1 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen die lange Auswärtsreise zum TV Weiler in den Bergen antreten. In einem am Ende engen Spiel konnten sich die Gäste schlussendlich mit 2:3 durchsetzen und gewannen somit das dritte Spiel in Folge.

Zu Beginn der Partie ließen es beide Teams noch relativ ruhig angehen, einzig Danilo Funk schaffte es einmal am Weiler Keeper vorbei zu kommen, erwischte den Ball dann aber erst wieder an der Grundlinie, sodass er ihn nichtmehr aufs Tor bringen konnte. Die erste nennenswerte Chance gab es in Minute 19 für Spielertrainer Ahmet Akin. Nach einem Foul durfte er einen Freistoß von der Sechzehnerkante treten, welcher nur knapp links am Tor vorbei strich.

Anschließend kam auch Weiler erstmals gefährlich in den Strafraum der Gäste, doch SGHU-Captain Horlacher konnte im letzten Moment noch klären. In Minute 29 hatte dann Ivan Kapovic auf Seiten der Heimelf die beste Chance der ersten Hälfte. Er sah dass SG-Torhüter Häußler etwas weit vor seinem Tor stand und chippte den Ball aus 20 Metern. Dieser senkte sich gefährlich doch fiel am Ende nur auf die Latte. Anschließend passierte in Halbzeit eins nichts nennenswertes mehr, da sich beide Mannschaften ihre Tore für Durchgang zwei aufsparten.

Nach Wiederanpfiff dauerte es dann nur eine Minute bis der Ball erstmals im Netz zappelte: Fabian Berroth eilte auf links nach vorne und brachte mit letzter Kraft eine Flanke nach innen auf Ahmet Akin. Dieser tanzte noch einen Gegenspieler aus und lupfte das Leder anschließend aus fünf Metern ins Netz zur 0:1 Führung für die Gäste.

Vier Minuten später hatte Danilo Funk die Chance die Führung zu erhöhen, doch sein Kopfball nach einer Ecke landete nur an der Latte. Besser machte es Marco Klotzbücher in Minute 57: Verteidiger Haug schaltete sich nach vorne mit ein und spielte auf Ahmet Akin. Dieser konnte gezielt auf Klotzbücher flanken welcher den Ball artistisch zum 0:2 verwandelte.

Anschließend wurde Weiler offensiv etwas stärker und die Defensive der SGHU brachte zudem einige Nachlässigkeiten in ihr Spiel. In der 65. Minute ließ Martin Betz dann gleich vier Gegenspieler nacheinander stehen und schob anschließend alleine vor Häußler locker zum 1:2 Anschlusstreffer ein. Die Abwehr der Gäste wurde noch etwas schwammiger und hatte einige Male Glück, dass Weiler seine Angriffe nicht mit letzter Konsequenz zu Ende spielte, da es ansonsten sicherlich den Ausgleichstreffer gesetzt hätte.