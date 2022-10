Der TSV Weeze II hat in der Kreisliga A zu kämpfen. – Foto: Susanne Schmidt

Die schlechte Bilanz des TSV Weeze II hat mehrere Gründe Die Mannschaft steht mit nur einem Punkt am Tabellenende der Fußball-Kreisliga A. Ganz überraschend kommt das für Trainer Tim Dünte nicht.

In der abgelaufenen Spielzeit musste der TSV Weeze II lange warten, um den Klassenerhalt in der Kreisliga A Kleve/Geldern endlich feiern zu können. Erst am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison stand fest, dass die erste Mannschaft des TSV in der Klasse bleibt.

Sie verhalf somit dem eigenen zweiten Team zum Verbleib im Kreisliga-Oberhaus. Das gesteckte Saisonziel wurde erreicht. Nur Klassenerhalt zählt Und auch für diese Spielzeit heißt die Vorgabe lediglich Klassenerhalt. Doch mit nur einem Punkt aus zehn Partien und dem letzten Tabellenplatz ist der TSV Weeze II davon derzeit sehr weit entfernt. „Für die aktuelle Situation gibt es natürlich nicht nur einen einzelnen Grund, sondern da spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle“, sagt Tim Dünte, aktueller Interimstrainer des TSV II. Zum einen mussten schon in der Vorbereitung Spieler an die erste Mannschaft abgestellt werden. Dann habe sich die Verletztenliste leider immer wieder vergrößert. Hinzu kam der Trainerwechsel nach dem dritten Spieltag. Klaus van Afferden, der das Team vor der Saison von Tim Dünte übernommen hatte, und der TSV gingen überraschend schnell wieder getrennte Wege. „Alle diese Dinge haben natürlich nicht dazu beigetragen, dass wir mit einer eingespielten Mannschaft in die Saison starten konnten. Und wir waren und sind auch weiterhin so realistisch, zu sagen, dass wir natürlich gerne die Klasse halten wollen, wir es aber auch sehr schwer haben werden, dieses Ziel zu erreichen“, so Dünte. Zumal bei der sportlichen Ausrichtung der Fußball-Abteilung des TSV Weeze ganz klar die Marschrichtung gilt, alles dem Klassenerhalt des Bezirksliga-Teams unterzuordnen, das momentan auf einem Abstiegsplatz liegt.