Die Leons bringen Helios den nächsten Dreier

SV Helios vs. Hellerau-Klotzsche

Der 10. Spieltag lief unter dem Motto: Wiedergutmachung, aus Sicht der Helitten.

Nach einer guten Trainingswoche war allen Spielern klar, dass wir die Basics erfüllen müssen, um Spiele zu gewinnen.

Gleich in der 9. Minuten sollten die Helitten in Führung gehen. Leon Clemens bekommt seitliches des Strafraums den Ball. Er setzt sich im 1vs1 durch, geht in die Box und verwandelt mit einem tollen Schuss in die lange Ecke. Klasse Tor, 1:0. Dann war die DD-Elf gut im Spiel. Hellerau presste hoch an, woraus man sich spielerisch immer wieder gut lösen konnte. Dann bekam Hellerau mehr und mehr Zugriff auf das Spiel. 25. Minute Ecke für Hellerau. Durch schlechte Zuteilung, verliert man das Kopfball Duell und somit hieß es 1:1. Das war die logische Konsequenz aus den letzten Minuten. Nach kurzem Schütteln Namen die Helitten wieder mehr Fahrt auf. In der 39. Minute wird Leon Paatz in die Tiefe geschickt. Er geht alleine auf den Hüter drauf zu und schließt eiskalt zum 2:1 ab. Noch fünf Minuten bis zur Halbzeit. Fast die identische Situation. Maik Martick läuft alleine auf den Hüter zu und kann das 3:1 für SVH machen, leider scheitert er am Torwart. Zu viel Zeit zum überlegen, wie er ihn reinschiest.

Halbzeit.

Klare Marschroute für Halbzeit zwei war es, den Sack so schnell wie möglich zu zu machen. Dies sollte auch gelingen.