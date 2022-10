Die Kickers und der Pokal

Bernd Schindler erinnert sich an das Pokaljahr 1987 mit dem Viertelfinalspiel gegen Eintracht Frankfurt und blickt voraus auf das neuerliche Duell mit den Adlerträgern

Von 1983 bis 1989 spielte er im Trikot der Stuttgarter Kickers und erzielte in 196 Spielen für die Blauen in der 1. und 2. Bundesliga 11 Treffer. In der Pokalsaison 1986/87 war er in 5 Spielen über die volle Distanz am Ball und trug sich in der Erstrundenbegegnung bei Tennis Borussia Berlin in die Torschützenliste ein. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt haben wir mit dem 60-jährigen ehemaligen linken Mittelfeldspieler gesprochen.

Wo erwischen wir dich gerade?

Bernd Schindler: "Ich bin eine Woche im Urlaub auf Gran Canaria."

Wie sind deine Erinnerungen an das Pokaljahr 1987?

Bernd Schindler: "Wir haben in jedem Pokalspiel geliefert und waren eine verschworene Gemeinschaft, in der jeder ein blaues Herz hatte, voller Spaß und Freude dabei war und wir alle auf dem Rasen an die Grenzen gegangen sind und uns zerrissen haben. Das hat den Verein, die Mannschaft und alle einzelnen Spieler bekannt gemacht und wir wurden bundesweit ins Herz geschlossen.

Mit Dieter Renner hatten wir einen menschlich und fachlich sehr kompetenten und großartigen Trainer, der Emotionen geweckt hat und alles für die Blauen gab. Das hat eine Euphorie entfacht, wir waren voller Selbstbewusstsein nach den Pokalspielen und haben im Folgejahr souverän den Aufstieg in die Bundesliga geschafft."

Und an die Partie gegen die Eintracht im Besonderen?

Bernd Schindler: "Das Spiel war auch damals ein Highlight. Der Platz unter dem Fernsehturm war auf der einen Seite gefroren, auf der anderen Seite offen. Frankfurt trat mit Spieler wie Charly Körbel, Wlodzimierz Smolarek und Thomas Berthold an, gegen den ich auf meiner Position spielte.

Wir haben alles reingehauen und unsere Reise ging dann über den Halbfinalsieg gegen die Fortuna aus Düsseldorf bis ins Pokalfinale nach Berlin gegen den HSV.

Schön, dass wir das alles erlebt haben mit den Blauen."