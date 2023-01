Die Frauen der DJK Rhede spielen bislang die perfekte Saison FuPa-Wintercheck: Martin Bahl über die Ziele und Ambitionen der Frauenmannschaft der DJK Rhede.

Im FuPa-Wintercheck stehen die Protagonisten des Amateurfußballs am Niederrhein und Mittelrhein im Fokus. Diesmal berichtet Teammanager Martin Bahl über die bislang makellose Saison der Frauen der DJK Rhede.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Martin Bahl: Mit der Leistung der Mannschaft sind wir im Trainer- und Betreuerteam absolut zufrieden. Die Mannschaft hat bisher in jedem Spiel Ihre Leistung abgerufen, was sich auch deutlich am Tabellenplatz widerspiegelt. Wir stehen auf Platz eins, haben alle Spiele gewonnen und haben ein Torverhältnis von 72:3 Toren.

Gibt es Veränderungen im Team?

Bahl: Zur Rückrunde konnten wir Larissa Kräbber (zuvor SV Krechting Damen) gewinnen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Bahl: Hier möchte ich niemanden besonders hervorheben. Die gesamte Truppe gibt in jedem Spiel alles .

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Bahl: Hier gibt es aktuell nichts anzumerken.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Bahl: Wir möchten in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Bezirksliga realisieren, nachdem es in den vergangenen beiden Jahren immer ganz knapp nicht gereicht hat.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Bahl: Eddie, der Hund unserer Trainerin, ist seit rund drei Monaten unser Maskottchen.