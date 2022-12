Diese Frauen-Teams haben am Niederrhein 2022/2023 zurückgezogen Im Frauenfußball im Fußballverband Niederrhein gibt es auch in dieser Saison wieder einige Rückzüge.

In dieser Übersicht für den Frauenfußball im Fußballverband Niederrhein findet ihr die Mannschaften, die während der Saison 2022/2023 zurückgezogen haben. Die Aufzählung geht über die Damen bis hin zu den C-Juniorinnen. Fehlende Rückzüge können der Redaktion jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de gemeldet werden.