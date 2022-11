Die Aufsteiger kämpfen um den Klassenverbleib Bezirksliga, Staffel 1: Der CfB Ford Niehl, der SV Schönenbach und die SpVg Rheindörfer Köln-Nord müssen eher nach unten, als nach oben schauen.

Es ist keine Seltenheit, dass ein Aufsteiger auch in der neuen Liga auf Anhieb funktioniert und vielleicht sogar direkt oben mitspielt. In Staffel 1 der Bezirksliga scheint das in diesem Jahr nicht so zu sein. Mit dem CfB Ford Niehl, die SpVg Rheindörfer Köln-Nord und dem SV Schönenbach gibt es in dieser Saison gleich drei Aufsteiger. So richtig nach oben orientiert sich bisher aber keiner.