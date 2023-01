Detlef Janssen ist Ehrenmitglied des TuS Kranenburg Nach jahrelanger Vereinstreue ist Detlef Janssen nun zum Ehrenmitglied beim TuS Kranenburg ernannt worden.

Detlef Janssen wurde bei der Jahreshauptversammlung zum neuen Ehrenmitglied des TuS Kranenburg gewählt. Damit wurden die Verdienste gewürdigt, die sich der 70-Jährige erworben hat. Detlef Janssen bestritt 1980 sein erstes Meisterschaftsspiel in der ersten Mannschaft des Klubs und hielt dem TuS als Spieler bis auf einen zweijährigen Abstecher zum VfB Kleve stets die Treue. Er war in der Saison 2003/2004 im Alter von 52 Jahren noch mit seinen Söhnen Lars und Martin in der ersten Mannschaft des TuS Kranenburg in der Kreisliga A aktiv.