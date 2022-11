Destruktive Raistinger? Bezirksligist wehrt sich gegen Vorwürfe der Konkurrenz Franz-Elf in Haidhausen gefordert

Raisting – Felix Scherer, Trainer in Deisenhofen, drückte es besonders drastisch aus: „Der Gegner versucht nichts anderes, als das Spiel zu zerstören.“ In Raisting waren die Kommentare der Gegner mal wieder Kabinengespräch diese Woche.

„Ist bei allen auf Unverständnis gestoßen“, sagt Trainer Johannes Franz. Gewiss wird aus dem SVR nicht mehr das Tiki-Taka-Team der Bezirksliga, aber ganz so verkommen ist die Spielkultur in Raisting dann doch nicht, wie’s die Konkurrenz teilweise sieht. „In der Theorie versuchen wir, alles spielerisch zu lösen. Aber nicht um jeden Preis“, sagt der Coach.

Ein Faktor, warum nach manchem Duell mit Raistinger Beteiligung mehr Matsch als sonst an den Trikots haften bleibt: der Rasenplatz, der im Frühjahr und Herbst nicht immer „daflackt wie ein Einser“, so formuliert es Hannes Franz. Große Teile der Liga können zu Jahreszeiten mit vermehrter Nässe problemlos auf Kunstrasen ausweichen, Raisting nicht. Auffällig: Alle Klubs, die in den vergangenen Monaten die Raistinger für ihre plumpe Spielweise mit langen Bällen anprangerten, verfügen selbst über Kunstrasenplätze auf ihren Anlagen. Bis zu einem gewissen Grad Risiko mache es Sinn, auch auf dem buckeligen Rasen mit Kurzpassspiel zu operieren. Doch sobald man sich mit Klein-Klein in gefährliche Bereiche manövriert, gilt dann schon die Ansage beim SVR: „Wenn’s brenzlig wird, gezielt lange Bälle.“ Was seine Mannschaft spiele, betont Hannes Franz, sei alles legitim: „Wir versuchen, das Beste herauszuholen.“