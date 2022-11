Derbysieg für geduldiges Bitburg Frauenfußball-Rheinlandliga: Eifelerinnen und Saarburg siegreich. Fidei ohne Chance.

FSG Saarburg/Serrig – SV Rengsdorf⇥ 3:1 (1:0)

Die FSG Saarburg/Serrig war dem SV Rengsdorf überraschend klar überlegen. Elena Schmitt brachte die Gastgeberinnen nach Vorlage von Emily Bauschert nach einer knappen halben Stunde verdientermaßen in Führung. Ein Platzverweis für Rengsdorf kurz vor der Pause beförderte Saarburg noch ein Stückchen weiter auf der Siegerstraße, was die Mannschaft mit einem Doppelschlag in der 64. und 66. Minute durch Bianca Meier und einem Eigentor ausnutzte. Der Rengsdorfer Treffer zehn Minuten vor dem Ende kam letztlich zu spät.

Saarburg/Serrig: Lea Jung - Jana Flesch, Maren Suder, Emily Bauschert, Lara Britten, Bianca Meier, Elena Schmitt (87. Elina Britten), Sophia Fisch, Cassandra Charlier, Mira Meyer, Jana Jacobs (72. Nina Micarelli)

Tore: 1:0 Elena Schmitt (28.), 2:0 Bianca Meier (64.), 3:0 Eigentor Saskia Graef (66.), 3:1 Merle Schäfer (81.)

SV Holzbach – SG Fidei 2015 ⇥9:0 (5:0)

Mit nur zwölf Spielerinnen reiste die Fidei zum noch punktverlustfreien Tabellenführer in den Hunsrück. Die Voraussetzungen gegen den Regionalliga-Absteiger wurden noch schlechter, als nach 18 Minuten die einzige Einwechselspielerin Julia Klaus die verletzte Jennifer Schmitt ersetzen musste. Holzbach zeigte keine Gnade und machte schon mit dem 5:0-Pausenstand klar, wer an diesem Tag als Sieger vom Platz gehen würde.

Fidei: Julia Follmann - Anna Rosen, Katharina Frick, Katharina Hausmann, Latisha Brantley, Nadine Pützstück, Katharina Gierens, Miriam Reuter, Catharina Lochen, Maria Schmitz, Jennifer Schmitt (18. Julia Klaus)